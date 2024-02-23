Журналісти видання The Times зазначають, що Росію охопила хвиля жорстких репресій з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна, яких росіяни не бачили з часів Йосипа Сталіна.

Путін посилює масштабні репресії в Росії і прагне зрівнятись за тиранією зі Сталіним

Журналісти видання зазначають, що смерть ув’язненого Кремлем опозиційного політика Олексія Навального поховала всі надії на ймовірні демократичні зміни в Росії.

Поки Путін при владі, війна не припиниться. Можливе зменшення бойових дій, можуть бути навіть перемир’я. Але Росія не відмовиться від наміру покінчити з Україною в її нинішньому вигляді... Путін очікує, що Київ капітулює. Але якщо він завтра помре, то для значної частини російської еліти достатньо буде просто отримати шматок землі. У них немає таких амбіцій, і вони не живуть ілюзіями, що Київ здасться, - зазначає у коментарі журналістам видання російський опозиційний політолог Тетяна Станова. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що цивільні українці дуже страждають внаслідок розв’язаної Кремлем злочинної війни, однак після жахливих звірств, вчинених окупаційною російською армією, громадяни України ніколи не погодяться визнати поразку.

Ми боремося з монстром, величезним монстром. Давид зрештою переможе Голіафа. Але цей рік буде дуже, дуже важким, - зазначив підполковник української армії Сергій Півень. Поширити

Як Путін за масштабами репресій перевершив всіх радянських диктаторів окрім Сталіна

Аналітики видання "Проект" зазначають, що діючий кремлівський диктатор за масштабами репресій вже обійшов радянських керівників Леоніда Брежнєва і Микиту Хрущова і впевнено наближається до рівня Йосипа Сталіна.

За оцінками журналістів та аналітиків, протягом останнього десятиліття жертвами путінських репресій стали 116 тис росіян.

Зазначається, що з них більше 10 тис осіб були засуджені за кримінальними статтями та 105 тисяч - за адміністративними.

Тільки за статтями про "виправдання тероризму", "екстремізм", "дискредитацію армії", "заклики до санкцій" і "військові фейки" за останні шість років було заведено 4 тис 667 кримінальних справ, фігурантами яких стали 5 тис 613 осіб

Дослідники, зокрема, порівняли ці дані із з числом засуджених за "антирадянським" статтями при Хрущові і Брежнєві.

У випадку з Хрущовим вони обрали шестирічний період з 1956 по 1961 рік - і нарахували всього 4 тис 883 репресованих.

У Брежнєва обрали 1968-1973 роки - 1 тис 57 репресованих.