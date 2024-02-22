Путін політав на бомбардувальнику в РФ

Reuters вважає, що вчинок Путіна, ймовірно, сприйматиметься на Заході як яскраве нагадування про ядерний потенціал Москви.

Гігантський літак під кодовою назвою НАТО «Blackjacks» є модернізованою версією бомбардувальника часів холодної війни, який колишній Радянський Союз розгорнув би в разі ядерної війни для доставки зброї на великі відстані.

Державне пропаганда транслювала, к Путін спускається по трапу з літака після польоту і каже журналістам, що це надійний і модернізований літак, який може бути прийнятий на озброєння російських ВПС.

Це нова машина, багато в ній нового. Її легше контролювати. Вона надійна, - сказав диктатор. Поширити

Державне телебачення показало, як гігантський літак злітає і приземляється на злітно-посадковій смузі заводу в Казані, де виготовляють модернізовані надзвукові літаки.

Ядерна зброя в Росії

Російська ядерна доктрина встановлює умови, за яких російський президент розглядатиме можливість використання ядерної зброї:

як відповідь на напад із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового знищення,

Як відповідь на використання звичайної зброї проти Росії, «коли саме існування держави під загрозою».

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв неодноразово погрожував ядерним конфліктом із Заходом після того, як РФ розпочала вторгнення в Україну у 2022 році.

Але Путін у жовтні заявляв , що існування РФ не знаходиться під загрозою і що "жодній людині зі здоровим розумом і ясною пам'яттю не прийде в голову використовувати ядерну зброю проти Росії".