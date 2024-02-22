Навіщо Путін пів години літав на бомбардувальнику Ту-160М — дані Reuters
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Навіщо Путін пів години літав на бомбардувальнику Ту-160М — дані Reuters

Ту-160
Джерело:  Reuters

22 лютого російський диктатор Володимир Путін пів години літав на модернізованому стратегічному бомбардувальнику Ту-160М у Татарстані.

Путін політав на бомбардувальнику в РФ

Reuters вважає, що вчинок Путіна, ймовірно, сприйматиметься на Заході як яскраве нагадування про ядерний потенціал Москви.

Гігантський літак під кодовою назвою НАТО «Blackjacks» є модернізованою версією бомбардувальника часів холодної війни, який колишній Радянський Союз розгорнув би в разі ядерної війни для доставки зброї на великі відстані.

Державне пропаганда транслювала, к Путін спускається по трапу з літака після польоту і каже журналістам, що це надійний і модернізований літак, який може бути прийнятий на озброєння російських ВПС.

Це нова машина, багато в ній нового. Її легше контролювати. Вона надійна, - сказав диктатор.

Державне телебачення показало, як гігантський літак злітає і приземляється на злітно-посадковій смузі заводу в Казані, де виготовляють модернізовані надзвукові літаки.

Ядерна зброя в Росії

Російська ядерна доктрина встановлює умови, за яких російський президент розглядатиме можливість використання ядерної зброї:

  • як відповідь на напад із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового знищення,

  • Як відповідь на використання звичайної зброї проти Росії, «коли саме існування держави під загрозою».

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв неодноразово погрожував ядерним конфліктом із Заходом після того, як РФ розпочала вторгнення в Україну у 2022 році.

Але Путін у жовтні заявляв , що існування РФ не знаходиться під загрозою і що "жодній людині зі здоровим розумом і ясною пам'яттю не прийде в голову використовувати ядерну зброю проти Росії".

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