Незмінний спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вважає "ганьбою" для США лайливі висловлювання американського лідера Джо Байдена про російського диктатора Володимира Путіна.

Пєсков відреагував на слова Байдена про Путіна

Речник президента РФ вирішив присоромити очільника Білого дому за надмірну емоційність і те, що він зізнався, що насправді думає про російського диктатора.

Подібні хамські заяви… навряд чи можуть якось зачепити очільника іншої держави, тим більш президента Путіна. Але це велика ганьба для самої країни, я маю на увазі США. Якщо президент такої країни використовує таку лексику, ну, за це має бути соромно. Звісно, що пан Байден демонструє задля внутрішньополітичних інтересів поведінку у стилі голлівудського ковбоя. Йому б це дуже хотілось, не думаю, що це можливо. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Посіпака російського диктатора також закликав офіційний Вашингтон пошукати подібні висловлювання очільника Кремля на адресу Байдена, маючи на увазі, що таких публічних заяв не було.

Що саме Байден говорив про Путіна

21 лютого очільник Білого дому Джо Байден неочікувано для всіх заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна "схибленим с*чим сином".

Таким відвертим зізнанням він поділився під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско.

У нас є схиблений с*чий син, цей чолов’яга, Путін, інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства — це клімат, — заявив американський президент. Поширити