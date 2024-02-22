Незмінний спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вважає "ганьбою" для США лайливі висловлювання американського лідера Джо Байдена про російського диктатора Володимира Путіна.
Пєсков відреагував на слова Байдена про Путіна
Речник президента РФ вирішив присоромити очільника Білого дому за надмірну емоційність і те, що він зізнався, що насправді думає про російського диктатора.
Посіпака російського диктатора також закликав офіційний Вашингтон пошукати подібні висловлювання очільника Кремля на адресу Байдена, маючи на увазі, що таких публічних заяв не було.
Що саме Байден говорив про Путіна
21 лютого очільник Білого дому Джо Байден неочікувано для всіх заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна "схибленим с*чим сином".
Таким відвертим зізнанням він поділився під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско.
На цьому тлі також не можна також не згадати про те, що раніше Джо Байден називав Володимира Путіна вбивцею.
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