Бессменный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что считает "позором" для США ругательные высказывания американского лидера Джо Байдена о российском диктаторе Владимире Путине.
Песков отреагировал на слова Байдена о Путине
Спикер президента РФ решил пристыдить руководителя Белого дома за чрезмерную эмоциональность и то, что он признался, что на самом деле думает о российском диктаторе.
Приспешник российского диктатора также призвал официальный Вашингтон поискать подобные высказывания главы Кремля в адрес Байдена, имея в виду, что таких публичных заявлений не было.
Что именно Байден говорил о Путине
21 февраля глава Белого дома Джо Байден неожиданно для всех заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина "помешанным сук*ным сыном".
Таким откровенным признанием он поделился во время мероприятия по сбору средств в среду в Сан-Франциско.
На этом фоне также нельзя не упомянуть о том, что раньше Джо Байден называл Владимира Путина убийцей.
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