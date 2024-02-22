Песков отреагировал на слова Байдена о Путине

Спикер президента РФ решил пристыдить руководителя Белого дома за чрезмерную эмоциональность и то, что он признался, что на самом деле думает о российском диктаторе.

Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, я имею в виду для Соединенных Штатов Америки. Если президент такой страны использует такую лексику, ну, это стыдно должно быть. Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя. Ему бы это очень хотелось – не думаю, что это возможно. Дмитрий ПесковР Спикер Кремля

Приспешник российского диктатора также призвал официальный Вашингтон поискать подобные высказывания главы Кремля в адрес Байдена, имея в виду, что таких публичных заявлений не было.

Что именно Байден говорил о Путине

21 февраля глава Белого дома Джо Байден неожиданно для всех заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина "помешанным сук*ным сыном".

Таким откровенным признанием он поделился во время мероприятия по сбору средств в среду в Сан-Франциско.

У нас есть помешанный сук*н сын, этот мужчина, Путин, и другие. И мы всегда должны волноваться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат, - заявил американский президент. Поделиться