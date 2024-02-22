Огромный позор. Кремль злится из-за бранного заявления Байдена о Путине
Категория
Политика
Дата публикации

Огромный позор. Кремль злится из-за бранного заявления Байдена о Путине

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Бессменный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что считает "позором" для США ругательные высказывания американского лидера Джо Байдена о российском диктаторе Владимире Путине.

Песков отреагировал на слова Байдена о Путине

Спикер президента РФ решил пристыдить руководителя Белого дома за чрезмерную эмоциональность и то, что он признался, что на самом деле думает о российском диктаторе.

Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, я имею в виду для Соединенных Штатов Америки. Если президент такой страны использует такую лексику, ну, это стыдно должно быть. Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя. Ему бы это очень хотелось – не думаю, что это возможно.

Дмитрий ПесковР

Дмитрий ПесковР

Спикер Кремля

Приспешник российского диктатора также призвал официальный Вашингтон поискать подобные высказывания главы Кремля в адрес Байдена, имея в виду, что таких публичных заявлений не было.

Что именно Байден говорил о Путине

21 февраля глава Белого дома Джо Байден неожиданно для всех заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина "помешанным сук*ным сыном".

Таким откровенным признанием он поделился во время мероприятия по сбору средств в среду в Сан-Франциско.

У нас есть помешанный сук*н сын, этот мужчина, Путин, и другие. И мы всегда должны волноваться о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза для человечества – это климат, - заявил американский президент.

На этом фоне также нельзя не упомянуть о том, что раньше Джо Байден называл Владимира Путина убийцей.

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