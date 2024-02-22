Американский лидер Джо Байден откровенно признался, что считает российского диктатора Владимира Путина "помешанным сук*ным сыном". Его заявление по этому поводу прозвучало во время мероприятия по сбору средств в Сан-Франциско.

Байден рассказал, что на самом деле думает о Путине

По словам главы Белого дома, он допускает, что президент РФ может начать ядерную войну, поэтому нужно готовиться и к такому развитию событий.

У нас есть помешанный сук*н сын, этот мужчина, Путин, другие. И мы всегда должны думать о ядерном конфликте. Но экзистенциальная угроза человечеству – это климат. Джо Байден Президент США

Кроме того, американский лидер подверг жесткой критике заявления своего предшественника Дональда Трампа, который сравнил свои юридические проблемы со смертью российского оппозиционера и критика Кремля Алексея Навального.

Джо Байден перефразировал слова своего оппонента, а затем сказал присутствующим, что "если бы я стоял здесь 10-15 лет назад и говорил все это, вы бы все полагали, что я должен быть заключен".

Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что из-за того, что наша страна стала коммунистической, его преследовали так же, как преследовали Навального. Откуда, черт возьми, это берется? – поинтересовался глава Белого дома. Поделиться

Что важно понимать, Дональд Трамп, являющийся лидером республиканцев на президентских выборах 2024 года, до сих пор не осудил Россию или Путина за смерть Навального.

Трамп уже сменил риторику в отношении Украины

Недавно экс-президент США Дональд Трамп неожиданно для всех начал уверять, что он сделает больше для защиты Украины, чем действующий лидер Штатов Джо Байден.

С новым громким заявлением по поводу российско-украинской войны республиканец выступил во время предвыборного мероприятия в Северном Чарльстоне.