Байден планирует встретиться с Майком Джонсоном по вопросу помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Байден планирует встретиться с Майком Джонсоном по вопросу помощи Украине

Джо Байден
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Источник:  Reuters

Президент США Джо Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса, республиканцем Майком Джонсоном, по одобрению законопроекта о дополнительном финансировании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Байден планирует встречу с Джонсоном. Что известно

Конечно, я рад встретиться с ним, если ему есть что сказать, – отметил Байден.

Глава Белого дома подчеркнул, что республиканцы совершают большую ошибку, отказываясь одобрять помощь Украине.

Байден отметил, что большой ошибкой является отказ в помощи европейским союзникам и партнерам по НАТО, которые, как и Украина, находятся в условиях противостояния агрессии со стороны РФ.

Это просто шокирует. Я никогда не видел ничего подобного, – отмечает американский президент.

Байден выразил надежду, что смерть в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального подтолкнет республиканцев к поддержке помощи Украине.

При этом президент США выразил сомнение, что эти обстоятельства смогут повлиять на ситуацию.

Что известно об ответе США на смерть Навального

Байден отметил, что в настоящее время Вашингтон рассматривает введение новых санкций против РФ из-за смерти оппозиционного политика Алексея Навального, которого Кремль превратил в политического заключенного и убил.

У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да, - подчеркнул Байден.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России в отношении Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля сообщило о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального в исправительной колонии. Там он отбывал свой срок.

Российские СМИ сообщали, что у Навального якобы оторвался тромб во время прогулки.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "оппозиционер" был убит российским диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других замученных.

Байден, реагируя на такие новости, отметил, что США необходимо продолжать помогать Украине в войне с российскими оккупантами и предупредил, что это может привести к последствиям.

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