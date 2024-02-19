Президент США Джо Байден готовий провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу, республіканцем Майком Джонсон, стосовно схвалення законопроєкту про додаткове фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Байден планує зустріч з Джонсоном. Що відомо

Звичайно, я радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати, - зазначив Байден. Поширити

Глава Білого дому наголосив, що республіканці роблять велику помилку, відмовляючись схвалювати допомогу Україні.

Байден зазначив, що великою помилкою також являється відмова у допомозі європейським союзникам та партнерам по НАТО, які, як і Україна, перебувають в умовах протистояння агресії з боку РФ.

Це просто шокує. Я ніколи не бачив нічого подібного, - зазначає американський президент. Поширити

Байден висловив сподівання, що смерть у російській колонії опозиційного політика Олексія Навального підштовхне республіканців до підтримки допомоги Україні.

При цьому президент США висловив сумнів у том, що ці обставини зможуть вплинути на ситуацію.

Що відомо про відповідь США на смерть Навального

Байден зазначив, що наразі Вашингтон розглядає введення нових санкцій проти РФ через смерть опозиційного політика Олексія Навального, якого Кремль перетворив на політичного в’язня та вбив.

Ми вже маємо санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції, так, - підкреслив Байден. Поширити

Управління Федеральної служби виконання покарань Росії щодо Ямало-Ненецького автономного округу 16 лютого повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.

Російські ЗМІ повідомляли, що у Навального нібито відірвався тромб під час прогулянки.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголосив, що "опозиціонера" було вбито російським диктатором Володимиром Путіним, як і тисячі інших закатованих.

Байден, реагуючи на такі новини, зазначив, що США необхідно продовжувати допомагати Україні у війні з російськими окупантами та попередив, що це може мати наслідки.