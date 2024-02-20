У Байдена осудили Палату представителей за перерыв в рассмотрении помощи Украине

Почему в Палате представителей уклоняются от рассмотрения помощи Украине

В Белом доме призвали Палату представителей как можно быстрее рассмотреть финансирование помощи Украине, поскольку она сокращается.

Республиканцы Палаты представителей находятся на пятом дне досрочного, незаслуженного отпуска, а их бездействие наносит все больший ущерб нашей национальной безопасности, - отметил глава пресс-службы администрации президента Джо Байдена Бен Лаболт. Поделиться

Он подчеркнул, что оккупационной армии РФ удалось взять Авдеевку в Донецкой области, поскольку Украина испытывает дефицит вооружений и боеприпасов из-за сокращения поставок со стороны западных партнеров.

Мы должны остановить Владимира Путина продолжать убивать невинных женщин и детей, угрожая нашей собственной национальной безопасности. Спикер Джонсон и республиканцы Палаты представителей должны действовать – время имеет важное значение, – подчеркнул представитель Белого дома. Поделиться

Британские политики призывают наказать Путина

Британский политик, бывший глава МИД Уильям Хейг в материале для издания The Times призывает наказать кремлевского диктатора Владимира Путина за убийство оппозиционного политика Алексея Навального и продолжение войны против Украины.

По мнению Хейга, убийство российского оппозиционера Алексея Навального и расстрелы российскими оккупантами украинских военнопленных должны ускорить рассмотрение Конгрессом вопроса о помощи Украине.

Но перед тем, как Конгресс вернется с двухнедельных каникул на следующей неделе, лидеры G7 смогут обсудить дополнительные средства поддержки Украины.

В субботу, 24 февраля, во вторую годовщину вторжения РФ в Украину лидеры крупных западных демократий проведут виртуальный саммит, который будет принимать Италия. В повестке дня будет вопрос о том, что делать с замороженными российскими активами на общую сумму около 260 миллиардов евро,

Если G7 нуждается в компромиссе, можно согласиться на поэтапную конфискацию. Невозможно установить цену бессмысленному разрушению мира в Европе, но 30 миллиардов долларов за каждый месяц продолжения агрессии – достаточно большая сумма, чтобы иметь значение для России и быть значимой для Украины. Смерть Навального и тех, кто защищал Авдеевку, должен посрамить всех нас. Наказание за их убийство должно быть усилено, – отмечает Хейг. Поделиться

Отмечается, что лидеры G7, скорее всего, постараются найти компромисс, который будет легкодоступным.

Они, вероятно, сосредоточатся на использовании поступлений от активов – процентов от них и прибыли от активов, срок погашения которых приближается – для помощи Украине.

У России нет никаких юридических претензий на эти средства, поэтому на это легко согласиться.