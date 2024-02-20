У Байдена осудили Палату представителей за перерыв в рассмотрении помощи Украине

Представители Белого дома подвергли критике Палату представителей Конгресса США за решение взять двухнедельную паузу в рассмотрении вопроса дальнейшего финансирования помощи Украине.
Почему в Палате представителей уклоняются от рассмотрения помощи Украине
В Белом доме призвали Палату представителей как можно быстрее рассмотреть финансирование помощи Украине, поскольку она сокращается.
Он подчеркнул, что оккупационной армии РФ удалось взять Авдеевку в Донецкой области, поскольку Украина испытывает дефицит вооружений и боеприпасов из-за сокращения поставок со стороны западных партнеров.
Британские политики призывают наказать Путина
Британский политик, бывший глава МИД Уильям Хейг в материале для издания The Times призывает наказать кремлевского диктатора Владимира Путина за убийство оппозиционного политика Алексея Навального и продолжение войны против Украины.
По мнению Хейга, убийство российского оппозиционера Алексея Навального и расстрелы российскими оккупантами украинских военнопленных должны ускорить рассмотрение Конгрессом вопроса о помощи Украине.
Но перед тем, как Конгресс вернется с двухнедельных каникул на следующей неделе, лидеры G7 смогут обсудить дополнительные средства поддержки Украины.
В субботу, 24 февраля, во вторую годовщину вторжения РФ в Украину лидеры крупных западных демократий проведут виртуальный саммит, который будет принимать Италия. В повестке дня будет вопрос о том, что делать с замороженными российскими активами на общую сумму около 260 миллиардов евро,
Отмечается, что лидеры G7, скорее всего, постараются найти компромисс, который будет легкодоступным.
Они, вероятно, сосредоточатся на использовании поступлений от активов – процентов от них и прибыли от активов, срок погашения которых приближается – для помощи Украине.
У России нет никаких юридических претензий на эти средства, поэтому на это легко согласиться.
Но это будет лишь 5-6 млрд евро в год, что слишком мало, чтобы стать серьезной помощью Киеву или наложить четкое наказание на Москву.
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