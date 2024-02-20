Представники Білого дому розкритикували Палату представників Конгресу США за рішення взяти двотижневу паузу у розгляді питання подальшого фінансування допомоги Україні.
Чому у Палаті представників ухиляються від розгляду допомоги Україні
У Білому домі закликали Палату представників якнайшвидше розглянути фінансування допомоги Україні, оскільки вона скорочується.
Він підкреслив, що окупаційній армії РФ вдалось взяти Авдіївку на Донеччині, оскільки Україна відчуває дефіцит озброєнь і боєприпасів через скорочення поставок з боку західних партнерів.
Британські політики закликають покарати Путіна
Британський політик, колишній глава МЗС Вільям Хейг у матеріалі для видання The Times закликає покарати кремлівського диктатора Володимира Путіна за вбивство опозиційного політика Олексія Навального та продовження війни проти України.
На думку Хейга, вбивство російського опозиціонера Олексія Навального і розстріли російськими окупантами українських військовополонених мають прискорити розгляд Конгресом питання допомоги Україні.
Але перед тим, як Конгрес повернеться з двотижневих канікул наступного тижня, лідери G7 матимуть можливість обговорити додаткові засоби підтримки України.
У суботу, 24 лютого, у другу річницю вторгнення РФ до України, лідери великих західних демократій проведуть віртуальний саміт, який прийматиме Італія. На порядку денному буде питання про те, що робити із замороженими російськими активами на загальну суму близько 260 мільярдів євро,
Зазначається, що лідери G7, швидше за все, намагатимуться знайти компроміс, який буде легкодоступним.
Вони, ймовірно, зосередяться на використанні надходжень від активів — відсотків від них і прибутку від активів, термін погашення яких наближається — для допомоги Україні.
Росія не має жодних юридичних претензій на ці кошти, тож на це легко погодитися.
Але це становитиме лише 5-6 млрд євро на рік, що занадто мало, щоб стати серйозною допомогою Києву або накласти чітке покарання на Москву.
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