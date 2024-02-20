Чому у Палаті представників ухиляються від розгляду допомоги Україні

У Білому домі закликали Палату представників якнайшвидше розглянути фінансування допомоги Україні, оскільки вона скорочується.

Республіканці Палати представників перебувають на п'ятому дні дострокової, незаслуженої відпустки, а їхня бездіяльність завдає дедалі більшої шкоди нашій національній безпеці, — зазначив глава пресслужби адміністрації президента Джо Байдена Бен Лаболт. Поширити

Він підкреслив, що окупаційній армії РФ вдалось взяти Авдіївку на Донеччині, оскільки Україна відчуває дефіцит озброєнь і боєприпасів через скорочення поставок з боку західних партнерів.

Ми повинні зупинити Володимира Путіна продовжувати вбивати невинних жінок і дітей, загрожуючи нашій власній національній безпеці. Спікер Джонсон і республіканці Палати представників повинні діяти — час має важливе значення, — наголосив представник Білого дому. Поширити

Британські політики закликають покарати Путіна

Британський політик, колишній глава МЗС Вільям Хейг у матеріалі для видання The Times закликає покарати кремлівського диктатора Володимира Путіна за вбивство опозиційного політика Олексія Навального та продовження війни проти України.

На думку Хейга, вбивство російського опозиціонера Олексія Навального і розстріли російськими окупантами українських військовополонених мають прискорити розгляд Конгресом питання допомоги Україні.

Але перед тим, як Конгрес повернеться з двотижневих канікул наступного тижня, лідери G7 матимуть можливість обговорити додаткові засоби підтримки України.

У суботу, 24 лютого, у другу річницю вторгнення РФ до України, лідери великих західних демократій проведуть віртуальний саміт, який прийматиме Італія. На порядку денному буде питання про те, що робити із замороженими російськими активами на загальну суму близько 260 мільярдів євро,

Якщо G7 потребує компромісу, можна погодитися на поетапну конфіскацію. Неможливо встановити ціну безглуздому руйнуванню миру в Європі, але 30 мільярдів доларів за кожен місяць продовження агресії — досить велика сума, щоб мати значення для Росії і бути значущою для України. Смерть Навального і тих, хто захищав Авдіївку, має посоромити всіх нас. Покарання за їхнє вбивство має бути посилене, — зазначає Хейг. Поширити

Зазначається, що лідери G7, швидше за все, намагатимуться знайти компроміс, який буде легкодоступним.

Вони, ймовірно, зосередяться на використанні надходжень від активів — відсотків від них і прибутку від активів, термін погашення яких наближається — для допомоги Україні.

Росія не має жодних юридичних претензій на ці кошти, тож на це легко погодитися.