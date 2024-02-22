Американський лідер Джо Байден відверто зізнався, що вважає російського диктатора Володимира Путіна "схибленим сучим сином". Його заява з цього приводу пролунала під час заходу зі збору коштів у середу в Сан-Франциско.

Байден розповів, що насправді він думає про Путіна

За словами очільника Білого дому, він допускає, що президент РФ може розпочати ядерну війну, тому потрібно готуватися до такого розвитку подій.

У нас є схиблений сучий син, цей чолов’яга, Путін, інші. І ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства — це клімат. Джо Байден Президент США

Окрім того, американський лідер жорстко розкритикував заяви свого попередника Дональда Трампа, який порівняв свої юридичні проблеми зі смертю російського опозиціонера і критика Кремля Олексія Навального.

Джо Байден перефразував слова свого опонента, а потім сказав присутнім, що "якби я стояв тут 10-15 років тому і говорив усе це, ви б усі вважали, що я повинен бути ув'язнений".

Він порівнює себе з Навальним і каже, що через те, що наша країна стала комуністичною, його переслідували так само, як переслідували Навального. Звідки, чорт забирай, це береться? — поцікавився очільник Білого дому. Поширити

Що важливо розуміти, Дональд Трамп, який є лідером республіканців на президентських виборах 2024 року, досі не засудив Росію або Путіна за смерть Навального.

Трамп уже змінив риторику щодо України

Нещодавно експрезидент США Дональд Трамп неочікувано для всіх почав запевняти, що він зробить більше для захисту України, ніж чинний лідер Штатів Джо Байден.

З новою гучною заявою щодо російсько-української війни республіканець виступив під час передвиборчого заходу в Північному Чарльстоні.