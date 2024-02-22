Смог ли Путин получить преимущество в войне против Украины — ответ США

По убеждению команды Госдепа США, российский диктатор Владимир Путин до сих пор не смог добиться преимущества в войне против Украины даже на фоне захвата Авдеевки.
Война РФ против Украины. У Путина до сих пор нет преимуществ на поле боя
С заявлением по этому поводу выступил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Журналисты поинтересовались у него, считает ли команда Джо Байдена, что у России теперь есть преимущество на поле боя.
Представитель Госдепа не отрицает тот факт, что армия РФ смогла захватить Авдеевку.
Однако, что важно понимать, это произошло из-за того, что украинские власти "не смогли надлежащим образом обеспечить вооружением свои войска" в основном из-за отказа Конгресса продолжать поддержку ВСУ в их войне против РФ.
Американский дипломат обратил внимание на то, что это было невозможно для Украины в первые дни полномасштабного вторжения, когда Россия заблокировала украинские порты.
Пентагон прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки
Как считает команда Минобороны США, выход украинских защитников из Авдеевки был "стратегическим".
Бойцы ВСУ сделали это для сохранения собственной артиллерии и снарядов, которых критически не хватает на фоне проблем с оказанием помощи от Штатов.
В Пентагоне также официально подтвердили, что имеют возможность обеспечить предоставление новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки сразу после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект.
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