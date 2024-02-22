Смог ли Путин получить преимущество в войне против Украины — ответ США

По убеждению команды Госдепа США, российский диктатор Владимир Путин до сих пор не смог добиться преимущества в войне против Украины даже на фоне захвата Авдеевки.

Война РФ против Украины. У Путина до сих пор нет преимуществ на поле боя

С заявлением по этому поводу выступил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Журналисты поинтересовались у него, считает ли команда Джо Байдена, что у России теперь есть преимущество на поле боя.

Мы не считаем так совсем, – ответил тот. Поделиться

Представитель Госдепа не отрицает тот факт, что армия РФ смогла захватить Авдеевку.

Однако, что важно понимать, это произошло из-за того, что украинские власти "не смогли надлежащим образом обеспечить вооружением свои войска" в основном из-за отказа Конгресса продолжать поддержку ВСУ в их войне против РФ.

Но Украина имеет значительные успехи на поле боя, особенно в Черном море, где оттеснили российский флот, открыли новый судоходный коридор, позволивший экспортировать не только пшеницу и другие зерновые, но и промышленные товары. Мэтью Миллер Спикер Госдепа США

Американский дипломат обратил внимание на то, что это было невозможно для Украины в первые дни полномасштабного вторжения, когда Россия заблокировала украинские порты.

Мы считаем, что они (украинская сторона – ред.) продолжат добиваться прогресса. И мы будем в дальнейшем поддерживать их по мере наших возможностей. Нам нужен партнер в Конгрессе, чтобы помочь сделать это, - добавил Миллер. Поделиться

Пентагон прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки

Как считает команда Минобороны США, выход украинских защитников из Авдеевки был "стратегическим".

Бойцы ВСУ сделали это для сохранения собственной артиллерии и снарядов, которых критически не хватает на фоне проблем с оказанием помощи от Штатов.