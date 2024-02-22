Чи зміг Путін здобути перевагу у війні проти України — висновок США

На переконання команди Держдепу США, російський диктатор Володимир Путін досі не зміг здобути перевагу в війні проти України навіть на тлі захоплення Авдіївки.
Війна РФ проти України. У Путіна досі немає переваг на полі бою
З заявою з цього приводу виступив спікер Державного департаменту США Метью Міллер.
Журналісти поцікавилися у нього, чи вважає команда Джо Байдена, що Росія тепер має перевагу на полі бою.
Представник Держдепу не заперечує той факт, що армія РФ змогла захопити Авдіївку.
Проте, що важливо розуміти, це сталося через те, що українська влада "не змогла належним чином забезпечити озброєнням свої війська" здебільшого через відмову Конгресу продовжувати підтримку ЗСУ у їх війні проти РФ.
Американський дипломат звернув увагу на те, що це було неможливо для України в перші дні повномасштабного вторгнення, коли Росія заблокувала українські порти.
Пентагон прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки
Як вважає команда Міноборони США, відхід українських захисників з Авдіївки був "стратегічним".
Бійці ЗСУ зробили це задля збереження власної артилерії та снарядів, яких критично бракує на тлі проблем з наданням допомоги від Штатів.
У Пентагоні також офіційно підтвердили, що мають можливості забезпечити надання нових пакетів допомоги Україні у стислі терміни одразу після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт.
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