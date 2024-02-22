Зачем Путин пол часа летал на бомбардировщике Ту-160М — данные Reuters
Категория
Мир
Дата публикации

Зачем Путин пол часа летал на бомбардировщике Ту-160М — данные Reuters

Ту-160
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Источник:  Reuters

22 февраля российский диктатор Владимир Путин пол часа летал на модернизированном стратегическом бомбардировщике Ту-160М в Татарстане.

Путин полетал на бомбардировщике в РФ

Reuters считает, что поступок Путина, вероятно, будет восприниматься на Западе как яркое напоминание о ядерном потенциале Москвы.

Гигантский самолет под кодовым названием НАТО «Blackjacks» является модернизированной версией бомбардировщика времен холодной войны, который бывший Советский Союз развернул бы в случае ядерной войны для доставки оружия на большие расстояния.

Государственная пропаганда транслировала, к Путин спускается по трапу с самолета после полета и говорит журналистам, что это надежный и модернизированный самолет, который может быть принят на вооружение российских ВВС.

Это новая машина, многое в ней нового. Ее легче контролировать. Она надежна, — сказал диктатор.

Государственное телевидение показало, как гигантский самолет взлетает и приземляется на взлетно-посадочной полосе завода в Казани, где производят модернизированные сверхзвуковые самолеты.

Ядерное оружие в России

Российская ядерная доктрина устанавливает условия, при которых российский президент будет рассматривать возможность использования ядерного оружия:

  • как ответ на нападение с применением ядерного или иного оружия массового уничтожения,

  • Как ответ на использование обычного оружия против России, "когда само существование государства под угрозой".

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев неоднократно угрожал ядерным конфликтом с Западом после того, как РФ начала вторжение в Украину в 2022 году.

Но Путин в октябре заявлял, что существование РФ не находится под угрозой и что "ни одному человеку со здравым умом и ясной памятью не придет в голову использовать ядерное оружие против России".

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