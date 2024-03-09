Законопроект о мобилизации осужденных будет внесен в Раду на следующей неделе

Законопроект о возможности мобилизации осужденных и заключенных может быть внесен в Верховную Раду на следующей неделе.

Рада рассмотрит законопроект о мобилизации осужденных

Возможность мобилизации может появиться у осужденных.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

Я думаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован. На ближайших сессионных заседаниях Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это весна, не позже, и думаю, что даже не конец весны. Денис Малюська Министр юстиции Украины

Министр отметил, что "есть очень много (тысячи) заключенных и осужденных, готовых стать военнослужащими" и защищать страну.

По его словам, по просьбе военных из законопроекта будет исключена мобилизация тех осужденных, кто нарушал военную дисциплину, совершал преступления, связанные с исполнением своей воинской обязанности, а также преступления против государственности.

Такие категории наверняка под мобилизацию не попадут. Но последняя точка будет поставлена парламентом. Мы им покажем согласованную позицию с Силами обороны и покажем примерно статистику готовности… Я не ожидаю затягивания рассмотрения в парламенте, потому что пока я не встречал ни одного политика, депутата или руководителя Вооруженных сил, который был бы активно против.

При этом, по его словам, не все военные командиры готовы брать приговоренных в свои подразделения.

Мы не будем никому навязывать таких мобилизованных военнослужащих. Скорее всего, это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения, чтобы они могли защищать родину.

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.

Эта информация содержится в карточках законопроектов № 10456 и № 10457.

Соответственно, срок действия особого правового режима продлен с 14 февраля 2024 года на 90 дней до 13 мая 2024 года.

Это уже десятое продолжение военного положения от 24 февраля 2022 года.