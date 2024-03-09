Законопроєкт про мобілізацію засуджених внесуть до Ради наступного тижня
Категорія
Україна
Дата публікації

Законопроєкт про мобілізацію засуджених внесуть до Ради наступного тижня

Мобілізація
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Законопроєкт про можливість мобілізації засуджених і ув'язнених осіб може бути внесено до Верховної Ради наступного тижня.

Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію засуджених

Можливість мобілізації може з’явитися у засуджених.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

Я думаю, що на наступному тижні він буде зареєстрований. На найближчих сесійних засіданнях Ради він буде голосуватися в першому читанні і в другому так само. Я очікую, що це весна, не пізніше, і думаю, що навіть не кінець весни.

Денис Малюська

Денис Малюська

Міністр юстиції України

Міністр зазначив, що "є дуже багато (тисячі) ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями" й захищати країну.

За його словами, на прохання військових із законопроєкту буде виключено мобілізацію тих засуджених, хто порушував військову дисципліну, вчиняв злочини, пов’язані з виконанням свого військового обов’язку, а також злочини проти державності.

Такі категорії, напевно, під мобілізацію не потраплять. Але остання крапка буде поставлена парламентом. Ми їм покажемо узгоджену позицію з Силами оборони і покажемо приблизно статистику готовності… Я не очікую затягування розгляду в парламенті, тому що поки що я не зустрічав жодного політика, депутата чи керівника Збройних сил, який був би активно проти.

При цьому, за його словами, не всі військові командири готові брати засуджених до своїх підрозділів.

Ми не будемо нікому нав’язувати таких мобілізованих військовослужбовців. Скоріш за все, це будуть окремі загони. Але в будь-якому разі лише командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як з цим працювати, отримають відповідні підрозділи, щоб вони могли захищати батьківщину.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні.

Ця інформація міститься в картках законопроєктів № 10456 та № 10457.

Відповідно, термін дії особливого правового режиму продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Це вже десяте продовження воєнного стану від 24 лютого 2022 року.

Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, діє заборона військовозобовʼязаним на виїзд з країни, окрім певних винятків.

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