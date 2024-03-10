На границе со Словакией задержана группа уклонистов от мобилизации

Уклонисты от мобилизации бежали через украинско-словацкую границу

Во время патрулирования пограничный наряд отдела «Новоселица» обнаружил двух мужчин, пытавшихся преодолеть заградительный забор. Правонарушители не реагировали на законные требования военнослужащих, и остановить их удалось только после совершения предупредительного выстрела.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Задержанные признались, что вместе с ними шел еще один человек, но он от них отстал. Чтобы его разыскать, стражи порядка подняли в небо беспилотник. Мужчину нашли в километре от его предшественников.

Все трое имели с собой паспортные документы граждан Украины и оказались жителями Ивано-Франковской области. Их доставили в пограничное подразделение за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

В отношении двух задержанных были составлены административно-процессуальные документы по ст.185-10 КУоАП «Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы».

Позже оперативным сотрудникам Чопского отряда удалось установить и лицо, доставившее правонарушителей в приграничье с целью последующей их переправки на территорию Словакии.

Переправщиком оказался 23-летний житель Ужгородского района. По месту жительства мужчины были проведены санкционированные обыски, по результатам которых изъяли транспортное средство переправщика, его мобильный телефон и черновые записи. Закарпатца задержали и сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Поделиться

На Закарпатье задержали уклонистов в грузовом микроавтобусе

Мужчины буквально были как селедки в банке в грузовом отсеке "бусика".

У границы с Румынией пограничники совместно с СБУ задержали микроавтобус с 34 мужчинами в грузовом отсеке. Водитель подозревается в организации незаконного перемещения лиц и некоторое время находится в поле зрения оперативников ГНСУ.

Организатор схемы искал "клиентов" через мессенджер. Каждый из уклонистов заплатил по 10 тыс евро за побег в Румынию.