ГПСУ задержала более 30 уклонистов на границе с Румынией — видео

Пограничники вместе с сотрудниками СБУ задержали 34 уклонявшихся от мобилизации, которые пытались бежать в Румынию в одном микроавтобусе.
На Закарпатье задержали уклонистов от мобилизации в грузовом микроавтобусе
Мужчины буквально были как селедки в банке в грузовом отсеке "бусика".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Организатор схемы искал "клиентов" через мессенджер. Каждый из уклонистов заплатил по 10 тыс евро за побег в Румынию.
Организатору грозит от 3 до 9 лет лишения свободы, в отношении других задержанных составлены документы админпроизводства.
Выезд мужчин призывного возраста за границу
После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу.
При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.
К примеру, недавно пограничники задержали двух "спринтеров", которые смогли не преодолеть противотранспортный ров.
Двое мужчин быстрым бегом приближались к границе, но не смогли преодолеть противотранспортный ров. Они залезли туда, но выбраться не смогли.
Нарушителей-"бегунов" остановило "препятствие". После "спринтерского забега" они пытались преодолеть противотранспортный ров. Спустились в него, а вылезть уже не смогли. Правоохранители наблюдали за ними некоторое время с воздуха и затем протянули руку помощи, говорится в сообщении.
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