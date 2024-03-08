ГПСУ задержала более 30 уклонистов на границе с Румынией — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГПСУ задержала более 30 уклонистов на границе с Румынией — видео

Госпогранслужба Украины
Закарпатье
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Пограничники вместе с сотрудниками СБУ задержали 34 уклонявшихся от мобилизации, которые пытались бежать в Румынию в одном микроавтобусе.

На Закарпатье задержали уклонистов от мобилизации в грузовом микроавтобусе

Мужчины буквально были как селедки в банке в грузовом отсеке "бусика".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

У границы с Румынией пограничники совместно с СБУ задержали микроавтобус с 34 мужчинами в грузовом отсеке. Водитель подозревается в организации незаконного перемещения лиц и некоторое время находится в поле зрения оперативников ГПСУ.

Организатор схемы искал "клиентов" через мессенджер. Каждый из уклонистов заплатил по 10 тыс евро за побег в Румынию.

Организатору грозит от 3 до 9 лет лишения свободы, в отношении других задержанных составлены документы админпроизводства.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу.

При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, недавно пограничники задержали двух "спринтеров", которые смогли не преодолеть противотранспортный ров.

Двое мужчин быстрым бегом приближались к границе, но не смогли преодолеть противотранспортный ров. Они залезли туда, но выбраться не смогли.

Нарушителей-"бегунов" остановило "препятствие". После "спринтерского забега" они пытались преодолеть противотранспортный ров. Спустились в него, а вылезть уже не смогли. Правоохранители наблюдали за ними некоторое время с воздуха и затем протянули руку помощи, говорится в сообщении.

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