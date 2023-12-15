Волынские контрабандисты с помощью дронов следили за пограничными нарядами — ГПСУ

В домах и хозяйственных постройках фигурантов дела ГПСУ обнаружила мотодельтаплан, 8 беспилотных летательных аппаратов типа «Самолет» и «Квадрокоптер», а также более 2 тыс пачек контрафактных табачных изделий и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Технологический прорыв: украинские контрабандисты работают с дронами

Волынские контрабандисты использовали БпЛА не только для отправки сигарет за границу, но и для слежки за действиями пограничных нарядов.

Об этом сообщила Госпогранслужба в Facebook.

Межведомственная группа, в которую входили военнослужащие Волынского и Львовского пограничных отрядов, при силовой поддержке пограничников-спецназназовцев ДОЗОРа в жилищах и хозяйственных постройках фигурантов обнаружила мотодельтаплан, 8 беспилотных летательных аппаратов типа «Самолет» и «Квадрокоптер», а также 2 тыс пачек безакцизных табачных изделий и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности. Поделиться

Кроме того, был найден целый цех по производству беспилотных летательных аппаратов, в частности линия 3D-принтеров, которые печатали детали к беспилотникам.

Изъятые БПЛА планируется передать подразделениям ГНСУ, выполняющим задачу в составе Сил обороны Украины. Изучается возможность использования навыков лиц, причастных к противоправной деятельности в противодействии вражеским войскам.

Российские ДРГ атакуют границы Украины

Россия начала активнее использовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вблизи границы с Харьковской областью. При этом в регионе возросло количество вражеских обстрелов.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он сообщил, что активность российских захватчиков фиксируется за последние несколько недель.

Раньше больше всего мы их фиксировали по Сумскому направлению. А за последние несколько недель мы видим изменение направления, а именно – в Харьковской области. Враг за последние несколько недель более активно использует ДРГ именно по Харьковской области, – заявил Демченко. Поделиться

Он предполагает, что российские оккупанты изменили направление применения ДРГ, поскольку поняли, что "на Сумском направлении у них ничего не получается".

Спикер добавил, что на пограничные Харьковской области значительно возросло количество вражеских обстрелов. При этом обстрелы не утихают в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.