Волынские контрабандисты с помощью дронов следили за пограничными нарядами — ГПСУ

В домах и хозяйственных постройках фигурантов дела ГПСУ обнаружила мотодельтаплан, 8 беспилотных летательных аппаратов типа «Самолет» и «Квадрокоптер», а также более 2 тыс пачек контрафактных табачных изделий и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.
Технологический прорыв: украинские контрабандисты работают с дронами
Волынские контрабандисты использовали БпЛА не только для отправки сигарет за границу, но и для слежки за действиями пограничных нарядов.
Об этом сообщила Госпогранслужба в Facebook.
Кроме того, был найден целый цех по производству беспилотных летательных аппаратов, в частности линия 3D-принтеров, которые печатали детали к беспилотникам.
Изъятые БПЛА планируется передать подразделениям ГНСУ, выполняющим задачу в составе Сил обороны Украины. Изучается возможность использования навыков лиц, причастных к противоправной деятельности в противодействии вражеским войскам.
Российские ДРГ атакуют границы Украины
Россия начала активнее использовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вблизи границы с Харьковской областью. При этом в регионе возросло количество вражеских обстрелов.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Он сообщил, что активность российских захватчиков фиксируется за последние несколько недель.
Он предполагает, что российские оккупанты изменили направление применения ДРГ, поскольку поняли, что "на Сумском направлении у них ничего не получается".
Спикер добавил, что на пограничные Харьковской области значительно возросло количество вражеских обстрелов. При этом обстрелы не утихают в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
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