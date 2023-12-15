Волинські контрабандисти за допомогою дронів стежили за прикордонними нарядами — ДПСУ

У помешканнях і господарських будівлях фігурантів справи ДПСУ виявила мотодельтаплан, 8 безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер», а також понад 2 тис пачок контрафактних тютюнових виробів і чорнові записи з доказами протиправної діяльності.
Технологічний прорив: українські контрабандисти “працюють” з дронами
Волинські контрабандисти використовували БпЛА не лише для відправки цигарок за кордон, а й для стеження за діями прикордонних нарядів.
Про це повідомила Держприкордонслужба у Facebook.
Окрім цього, було знайдено цілий цех із виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували деталі до безпілотників.
Вилучені БПЛА планується передати підрозділам ДПСУ, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Вивчається можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, у протидії ворожим військам.
Російські ДРГ атакують кордони України
Росія почала активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) поблизу кордону з Харківською областю. При цьому в регіоні зросла кількість ворожих обстрілів.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у ефірі телемарафону.
Він повідомив, що активність російських загарбників фіксується упродовж останніх кількох тижнів.
Він припускає, що російські окупанти змінили напрямок застосування ДРГ, оскільки зрозуміли, що "на Сумському напрямку у них нічого не виходить".
Речник додав, що на прикордонні Харківської області значно зросла кількість ворожих обстрілів. При цьому обстріли не вщухають також у прикордонних районах Чернігівської й Сумської областей.
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