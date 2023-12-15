Волинські контрабандисти за допомогою дронів стежили за прикордонними нарядами — ДПСУ

У помешканнях і господарських будівлях фігурантів справи ДПСУ виявила мотодельтаплан, 8 безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер», а також понад 2 тис пачок контрафактних тютюнових виробів і чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Технологічний прорив: українські контрабандисти “працюють” з дронами

Волинські контрабандисти використовували БпЛА не лише для відправки цигарок за кордон, а й для стеження за діями прикордонних нарядів.

Про це повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

Міжвідомча група, до якої входили військовослужбовці Волинського та Львівського прикордонних загонів, за силової підтримки прикордонників-спецпризначенців ДОЗОРу в помешканнях і господарських будівлях фігурантів виявила мотодельтаплан, 8 безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер», а також понад 2 тис пачок контрафактних тютюнових виробів і чорнові записи з доказами протиправної діяльності. Поширити

Окрім цього, було знайдено цілий цех із виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували деталі до безпілотників.

Вилучені БПЛА планується передати підрозділам ДПСУ, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Вивчається можливість використання навичок осіб, причетних до протиправної діяльності, у протидії ворожим військам.

Російські ДРГ атакують кордони України

Росія почала активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) поблизу кордону з Харківською областю. При цьому в регіоні зросла кількість ворожих обстрілів.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у ефірі телемарафону.

Він повідомив, що активність російських загарбників фіксується упродовж останніх кількох тижнів.

Раніше найбільше ми їх фіксували по Сумському напрямку. А за останні кілька тижнів ми бачимо зміну напрямку, а саме - у Харківській області. Ворог за останні кілька тижнів більш активно використовує ДРГ саме по Харківській області, – заявив Демченко. Поширити

Він припускає, що російські окупанти змінили напрямок застосування ДРГ, оскільки зрозуміли, що "на Сумському напрямку у них нічого не виходить".

Речник додав, що на прикордонні Харківської області значно зросла кількість ворожих обстрілів. При цьому обстріли не вщухають також у прикордонних районах Чернігівської й Сумської областей.