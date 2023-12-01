На польському кордоні на в'їзд в Україну чекають тисячі вантажівок — Держприкордонслужба

Станом на 1 грудня на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільші черги – навпроти пунктів пропуску "Шегині" і "Рава-Руська".

Черги вантажівок на кордоні зберігаються

На ділянках українського кордону з Польщею і Словаччиною, які блокують іноземні перевізники, зберігаються черги вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами Демченка, станом на ранок 1 грудня на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільші черги – навпроти пунктів пропуску "Шегині" і "Рава-Руська".

Речник ДПСУ зазначив, що тисячі транспортних засобів очікують на можливість перетнути кордон у напрямку Польщі.

Він поінформував, що за минулу добу польська сторона на пункті пропуску "Ягодин" прийняла не більше 20 вантажних транспортних засобів на в’їзд.

Якщо говорити про "Раву-Руську" і "Краківець", то це до 6 листопада за добу перетинало кордон десь по 600 вантажівок в обидва напрямки. Зараз ця кількість зменшилася удвічі або і утричі. Поширити

Щодо ситуації на кордоні зі Словаччиною речник ДПСУ зазначив, що на напрямку пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" у чергах перебуває десь 600 вантажівок.

Крім того, на кордоні з Угорщиною навпроти пункту пропуску "Тиса" у черзі стоять до 1000 вантажних транспортних засобів.

За словами Демченка, прикордонники мають інформацію від словацьких колег про те, що у п’ятницю розпочнеться блокування руху для вантажівок саме на напрямку пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке".

Власне, о 16-й годині за Києвом будемо бачити, яка складеться ситуація на кордоні зі Словаччиною далі. Хоча учасники цієї акції зазначали, що вони на виїзд зі Словаччини будуть пропускати десь по чотири вантажівки на годину, – заявив Демченко. Поширити

Польські перевізники продовжують страйкувати

Наразі за неофіційними даними є інформація, що можуть бути заблокованими через страйк ще два пункти пропуску на кордоні.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Станом на 27 листопада протести відбуваються на чотирьох пунктах пропуску: "Шегині-Медика", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене" та "Ягодин-Дорохуськ".

Втім за неофіційною інформацією, невдовзі вони можуть перекрити ще два пункти – "Устилуг-Зосин" та "Нижанковичі-Мальховіце".