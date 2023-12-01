На польской границе въезда в Украину ждут тысячи грузовиков — Госпогранслужба

По состоянию на 1 декабря на украинско-польской границе в очередях на въезд в Украину находится около 2100 грузовых транспортных средств. Самые большие очереди – напротив пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".
Очереди грузовиков на границе сохраняются
На участках украинской границы с Польшей и Словакией, блокирующих иностранные перевозчики, хранятся очереди грузовиков.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По словам Демченко, по состоянию на утро 1 декабря на украино-польской границе в очередях на въезд в Украину находится около 2100 грузовых транспортных средств. Самые большие очереди – напротив пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".
Спикер ГНСУ отметил, что тысячи транспортных средств ожидают возможности пересечь границу в направлении Польши.
Он сообщил, что за минувшие сутки польская сторона на пункте пропуска "Ягодин" приняла не более 20 грузовых транспортных средств на въезд.
Относительно ситуации на границе со Словакией спикер ГНСУ отметил, что на направлении пункта пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" в очередях находится около 600 грузовиков.
Кроме того, на границе с Венгрией напротив пункта пропуска "Тиса" в очереди стоят около 1000 грузовых транспортных средств.
По словам Демченко, пограничники располагают информацией от словацких коллег о том, что в пятницу начнется блокировка движения для грузовиков именно в направлении пункта пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое".
Польские перевозчики продолжают бастовать
По неофициальным данным есть информация, что могут быть заблокированы из-за забастовки еще два пункта пропуска на границе.
Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.
По состоянию на 27 ноября протесты проходят на четырех пунктах пропуска: "Шегини-Медика", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене" и "Ягодин-Дорохуск".
Впрочем, по неофициальной информации, вскоре они могут перекрыть еще два пункта - "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице".
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