На польской границе въезда в Украину ждут тысячи грузовиков — Госпогранслужба
Категория
Мир
Дата публикации

На польской границе въезда в Украину ждут тысячи грузовиков — Госпогранслужба

Очередь
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Источник:  Укринформ

По состоянию на 1 декабря на украинско-польской границе в очередях на въезд в Украину находится около 2100 грузовых транспортных средств. Самые большие очереди – напротив пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

Очереди грузовиков на границе сохраняются

На участках украинской границы с Польшей и Словакией, блокирующих иностранные перевозчики, хранятся очереди грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам Демченко, по состоянию на утро 1 декабря на украино-польской границе в очередях на въезд в Украину находится около 2100 грузовых транспортных средств. Самые большие очереди – напротив пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

Спикер ГНСУ отметил, что тысячи транспортных средств ожидают возможности пересечь границу в направлении Польши.

Он сообщил, что за минувшие сутки польская сторона на пункте пропуска "Ягодин" приняла не более 20 грузовых транспортных средств на въезд.

Если говорить о Раве-Русской и Краковце, то это до 6 ноября за сутки пересекало границу где-то по 600 грузовиков в оба направления. Сейчас это количество уменьшилось вдвое или втрое.

Относительно ситуации на границе со Словакией спикер ГНСУ отметил, что на направлении пункта пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" в очередях находится около 600 грузовиков.

Кроме того, на границе с Венгрией напротив пункта пропуска "Тиса" в очереди стоят около 1000 грузовых транспортных средств.

По словам Демченко, пограничники располагают информацией от словацких коллег о том, что в пятницу начнется блокировка движения для грузовиков именно в направлении пункта пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое".

Собственно, в 16 часов по Киеву будем видеть, какая сложится ситуация на границе со Словакией дальше. Хотя участники этой акции отмечали, что они на выезд из Словакии будут пропускать где-то по четыре грузовика в час, – заявил Демченко.

Польские перевозчики продолжают бастовать

По неофициальным данным есть информация, что могут быть заблокированы из-за забастовки еще два пункта пропуска на границе.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

По состоянию на 27 ноября протесты проходят на четырех пунктах пропуска: "Шегини-Медика", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене" и "Ягодин-Дорохуск".

Впрочем, по неофициальной информации, вскоре они могут перекрыть еще два пункта - "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице".

Мы получили, пока неофициальную информацию, что бастующие хотят распространить свою забастовку и блокировку грузовиков на ЧП "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице". Это немного странная для нас информация, потому что там двигается только пустой транспорт. Об этом в "Устилуг-Зосин" – только в направлении Украины в Польшу. Зачем это делать не совсем ясно. Возможно, чтобы усилить давление на польские власти, – отметил Балин.

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