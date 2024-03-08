ДПСУ затримала понад 30 ухилянтів на кордоні з Румунією — відео

Прикордонники разом зі співробітниками СБУ затримали 34 ухилянтів від мобілізації, які намагались втекти до Румунії в одному мікроавтобусі.

На Закарпатті затримали ухилянтів у вантажному мікроавтобусі

Чоловіки буквально були як оселедці у банці у вантажному відсіку “бусіка”.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Біля кордону з Румунією прикордонники спільно з СБУ затримали мікроавтобус з 34 чоловіками у вантажному відсіку. Водій підозрюється в організації незаконного переміщення осіб та певний час перебуває в полі зору оперативників ДПСУ. Поширити

Організатор схеми шукав "клієнтів" через месенджер. Кожен з ухилянтів заплатив по 10 тис євро за втечу до Румунії.

Організатору загрожує від 3 до 9 років позбавлення волі, відносно інших затриманих складені документи адмінпровадження.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон.

При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно прикордонники затримали двох "спринтерів", які змогли не подолати протитранспортний рів.

Двоє чоловіків швидким бігом наближалися до кордону, але не змогли подолати протитранспортний рів. Вони залізли туди, проте вибратися не змогли.