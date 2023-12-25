У ДПСУ озвучили кількість українців, які перетнули кордон за передріздвяний тиждень

За передріздвяний тиждень український кордон перетнули понад 750 тисяч людей, з яких більшість – майже 394 тисячі – на в’їзд в Україну.

Яка була ситуація на кордоні напередодні Різдва

Як зазначається, 23 грудня державний кордон перетнуло більш як 141,5 тисячі людей, при цьому, майже 80 тисяч – на українсько-польській ділянці.

У ДПСУ зазначили, що це один з найвищих показників пасажиропотоку через державний кордон України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Для прикладу, у 2022 році за добу перед Святвечором державний кордон України перетнуло на 19,2 тисячі людей менше.

У відомстві також наголосили, що безпосередньо напередодні Різдва пасажиропотік скоротився, але все ще залишається високим. Так, протягом 24 грудня 2023 року на кордоні було оформлено понад 111 тисяч людей, з яких понад 66 тисяч – на в’їзд.

Зважаючи, що зараз в багатьох країнах, де тимчасово проживають українці, тривають різдвяно-новорічні канікули, кількість людей, які перетинають кордон, може залишатися високою. Наголошуємо, що найбільший пасажиропотік фіксується у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Рекомендуємо подорожувальникам, за можливості, прокладати маршрути через пункти пропуску, які менше завантажені, — додали у ДПСУ. Поширити

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Протест закінчився 24 грудня о 09:30.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.