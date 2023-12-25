У ДПСУ озвучили кількість українців, які перетнули кордон за передріздвяний тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

У ДПСУ озвучили кількість українців, які перетнули кордон за передріздвяний тиждень

ДПСУ
Кордон
Read in English

За передріздвяний тиждень український кордон перетнули понад 750 тисяч людей, з яких більшість – майже 394 тисячі – на в’їзд в Україну.

Яка була ситуація на кордоні напередодні Різдва

Як зазначається, 23 грудня державний кордон перетнуло більш як 141,5 тисячі людей, при цьому, майже 80 тисяч – на українсько-польській ділянці.

У ДПСУ зазначили, що це один з найвищих показників пасажиропотоку через державний кордон України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Для прикладу, у 2022 році за добу перед Святвечором державний кордон України перетнуло на 19,2 тисячі людей менше.

У відомстві також наголосили, що безпосередньо напередодні Різдва пасажиропотік скоротився, але все ще залишається високим. Так, протягом 24 грудня 2023 року на кордоні було оформлено понад 111 тисяч людей, з яких понад 66 тисяч – на в’їзд.

Зважаючи, що зараз в багатьох країнах, де тимчасово проживають українці, тривають різдвяно-новорічні канікули, кількість людей, які перетинають кордон, може залишатися високою. Наголошуємо, що найбільший пасажиропотік фіксується у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Рекомендуємо подорожувальникам, за можливості, прокладати маршрути через пункти пропуску, які менше завантажені, — додали у ДПСУ.

Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску «Медика – Шегині»

Протест закінчився 24 грудня о 09:30.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордонів
черга
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У черзі на польсько-українському кордоні стоять 4 тис вантажівок
Кордон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Польські перевізники розблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною
Протест польських перевізників

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм