В ГНСУ озвучили количество украинцев, пересекших границу за предрождественскую неделю

За предрождественскую неделю украинскую границу пересекли более 750 тысяч человек, из которых большинство – почти 394 тысячи – на въезд в Украину.

Какова была ситуация на границе в канун Рождества

Как отмечается, 23 декабря государственную границу пересекло более 141,5 тысяч человек, при этом почти 80 тысяч - на украинско-польском участке.

В ГНСУ отметили, что это один из самых высоких показателей пассажиропотока через государственную границу Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. Например, в 2022 году за сутки перед Сочельником государственная граница Украины пересекла на 19,2 тысячи человек меньше.

В ведомстве также отметили, что непосредственно в канун Рождества пассажиропоток сократился, но все еще остается высоким. Так, в течение 24 декабря 2023 на границе было оформлено более 111 тысяч человек, из которых более 66 тысяч - на въезд.

Учитывая, что сейчас во многих странах, где временно проживают украинцы, продолжаются рождественско-новогодние каникулы, количество людей, пересекающих границу, может оставаться высоким. Отмечаем, что самый большой пассажиропоток фиксируется в пунктах пропуска на границе с Польшей. Рекомендуем путешественникам, по возможности, прокладывать маршруты через менее загруженные пункты пропуска, — добавили в ГНСУ. Поделиться

Польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска «Медика – Шегини»

Протест завершился 24 декабря в 09:30.

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают с тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.