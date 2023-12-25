В ГНСУ озвучили количество украинцев, пересекших границу за предрождественскую неделю

За предрождественскую неделю украинскую границу пересекли более 750 тысяч человек, из которых большинство – почти 394 тысячи – на въезд в Украину.
Какова была ситуация на границе в канун Рождества
Как отмечается, 23 декабря государственную границу пересекло более 141,5 тысяч человек, при этом почти 80 тысяч - на украинско-польском участке.
В ГНСУ отметили, что это один из самых высоких показателей пассажиропотока через государственную границу Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. Например, в 2022 году за сутки перед Сочельником государственная граница Украины пересекла на 19,2 тысячи человек меньше.
В ведомстве также отметили, что непосредственно в канун Рождества пассажиропоток сократился, но все еще остается высоким. Так, в течение 24 декабря 2023 на границе было оформлено более 111 тысяч человек, из которых более 66 тысяч - на въезд.
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Протест завершился 24 декабря в 09:30.
Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.
Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают с тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.
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