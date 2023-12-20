У ДПСУ заявили про масову втечу чоловіків призовного віку через західний кордон

За інформацією представників Держприкордонної служби, кожної доби з України через усі пункти пропуску на західному кордоні виїзджає близько 6 тис осіб призовного віку.

Що відомо про втечу українців призовного віку через західний кордон

За словами керівника відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ, полковника Ігоря Матвійчука, за системою “Шлях” у якості волонтерів Україну щоденно покидають від 150 до 200 чоловіків.

Матвійчук зазначив, що переважна більшість серед тих, хто виїзджає — водії-далекобійники, чоловіки, що супроводжують осіб з інвалідністю, особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки.

Що відомо про змогу чоловіків призовного віку втекти з України через західний кордон

В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання, - пояснює представник ДПСУ. Поширити

Матвійчук також підкреслив, що частина чоловіків, які покидають Україну через західний кордон, мають при собі довідки про непридатність до військової служби.

Він також навів приклад "найкумеднішого випадку", свідками якого були прикордонники, – зміною статі за документами.