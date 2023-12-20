В ГПСУ заявили о массовом побеге мужчин призывного возраста из-за западной границы

По информации представителей Госпогранслужбы, каждые сутки из Украины через все пункты пропуска на западной границе выезжает около 6 тыс человек призывного возраста.
Что известно о бегстве украинцев призывного возраста через западную границу
По словам руководителя отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ, полковника Игоря Матвийчука, по системе "Путь" в качестве волонтеров Украину ежедневно покидают от 150 до 200 мужчин.
Матвийчук отметил, что подавляющее большинство среди выезжающих — водители-дальнобойщики, мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью, лица с инвалидностью, многодетные мужчины.
Что известно о возможности мужчин призывного возраста сбежать из Украины через западную границу
Матвийчук также подчеркнул, что часть мужчин, покидающих Украину через западную границу, имеют при себе справки о непригодности к военной службе.
Он также привел пример "самого забавного случая", свидетелями которого были пограничники – изменением пола по документам.
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