В ГПСУ заявили о массовом побеге мужчин призывного возраста из-за западной границы

По информации представителей Госпогранслужбы, каждые сутки из Украины через все пункты пропуска на западной границе выезжает около 6 тыс человек призывного возраста.

Что известно о бегстве украинцев призывного возраста через западную границу

По словам руководителя отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ, полковника Игоря Матвийчука, по системе "Путь" в качестве волонтеров Украину ежедневно покидают от 150 до 200 мужчин.

Матвийчук отметил, что подавляющее большинство среди выезжающих — водители-дальнобойщики, мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью, лица с инвалидностью, многодетные мужчины.

Что известно о возможности мужчин призывного возраста сбежать из Украины через западную границу

В законодательстве не детализированы системы контроля и возможность контроля за лицом, сопровождающим лицо с инвалидностью. То есть, одно лицо с инвалидностью могут сопровождать в разное время разные люди на основании акта установления факта ухода, выдаваемого любому; он не защищен, его можно подделать. Так что с одним лицом с инвалидностью могут выехать несколько человек, а проверить, вернулись ли предыдущие, невозможно. Эта система нуждается в совершенствовании. Министерство социальной политики должно урегулировать этот вопрос, – объясняет представитель ГПСУ. Поделиться

Матвийчук также подчеркнул, что часть мужчин, покидающих Украину через западную границу, имеют при себе справки о непригодности к военной службе.

Он также привел пример "самого забавного случая", свидетелями которого были пограничники – изменением пола по документам.