На кордоні зі Словаччиною затримано групу ухилянтів від мобілізації

Ухилянти від мобілізації бігли через українсько-словацький кордон

Під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Новоселиця» виявив двох чоловіків, які намагалися подолати загороджувальний паркан. Правопорушники не реагували на законні вимоги військовослужбовців, тож зупинити їх вдалося лише після здійснення попереджувального пострілу.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Затримані зізналися, що разом з ними йшов ще один чоловік, але він від них відстав. Щоб його розшукати, правоохоронці підняли в небо безпілотник. Чоловіка знайшли за кілометр від його попередників.

Усі троє мали з собою паспортні документи громадян України і виявилися жителями Івано-Франківщини. Їх доставили в прикордонний підрозділ за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Щодо двох затриманих також було складено адміністративно-процесуальні документи за ст.185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

Пізніше оперативним співробітникам Чопського загону вдалося встановити й особу, яка доставила правопорушників у прикордоння з метою подальшого їх переправлення на територію Словаччини.

Переправник виявився 23-річним жителем Ужгородського району. За місцем проживання чоловіка було проведено санкціоновані обшуки, за результатами яких вилучили транспортний засіб переправника, його мобільний телефон та чорнові записи. Закарпатця затримали і повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Поширити

На Закарпатті затримали ухилянтів у вантажному мікроавтобусі

Чоловіки буквально були як оселедці у банці у вантажному відсіку “бусіка”.

Біля кордону з Румунією прикордонники спільно з СБУ затримали мікроавтобус з 34 чоловіками у вантажному відсіку. Водій підозрюється в організації незаконного переміщення осіб та певний час перебуває в полі зору оперативників ДПСУ.

Організатор схеми шукав "клієнтів" через месенджер. Кожен з ухилянтів заплатив по 10 тис євро за втечу до Румунії.