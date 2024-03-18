Рада планує перекрити лазівку для ухилянтів в законі про мобілізацію — деталі

У законопроекті про мобілізацію планують перекрити лазівку для ухилянтів, коли доглядачами людини з інвалідністю оформляють відразу кількох осіб.

Що планують змінити в новому законопроєкті про мобілізацію

У Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в рамках роботи над законопроектом про мобілізацію шукають прийнятну формулу забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом.

Як заявив народний депутат, заступник голови Комітету Єгор Чернєв, при цьому має бути перекрита лазівка для ухилянтів, коли доглядачами людини оформляють відразу кількох осіб.

Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач. Єгор Чернєв Заступник голови Комітету ВР

За словами Чернєва, Комітет поставив перед собою чітку мету: з одного боку, виконати запит Генерального штабу Збройних сил України та Міністерства оборони, а з іншого — втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.

Він також зауважив, що щойно законопроект буде збалансовано, він потрапить до сесійної зали Верховної Ради.

Що відомо про урядовий законопроект про мобілізацію

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію. Прийняти його у другому читанні планували наприкінці лютого, але розгляд та внесення правок до проекту закону затягнулися до середини березня.

Комітет ВРУ відхилив із законопроєкту про мобілізацію норму про блокування рахунків ухилянтів. Натомість норма щодо обмежень керування транспортним засобом була залишена.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що народні депутати планують врегулювати питання відстрочки від мобілізації доглядачами за людьми з інвалідністю.