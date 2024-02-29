Коли Рада проголосує за новий законопроєкт про мобілізацію — відповідь нардепа

Верховна Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня.

Законопроєкт про мобілізацію наразі розглядає Комітет з нацбезпеки

Секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко (парламентська фракція "Голос") повідомив приблизний час розгляду законопроєкту про мобілізацію Верховною Радою.

Секретаріат комітету підготує орієнтовну таблицю правок, яку ми будемо розглядати не раніше 5 березня. З урахуванням цього, прогнозуємо, що голосування за відповідний законопроєкт в залі буде не раніше другої половини березня. Роман Костенко Нардеп

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Народні депутати подали до другого читання проєкту закону 4195 правок.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав напрацювання до другого читання відповідного документа 27 лютого.

Аспіранти отримають відстрочку від мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув тематично розділених на 16 блоків правок щодо законопроєкту про мобілізацію та залишив відстрочку для аспірантів, які навчаються на контрактній формі

Сьогодні (29 лютого — ред.) комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд урядового законопроєкту щодо мобілізації. На третій день ми завершили розгляд розділених тематично на 16 блоків правок і сформували попередню позицію комітету, — розповів Костенко. Поширити

Секретар оборонного парламентського комітету зазначив, основні теми, які обговорювались на засіданні, стосувалися скасування відстрочки аспірантів, які навчаються на контракті, підстав звільнення з військової служби, здійснення військово-транспортного обов’язку та прикінцевих і перехідних положень законопроєкту.

Костенко зауважив, що в комітеті вирішили залишити для аспірантів-контрактників відстрочку від мобілізації. Потім було встановлено строки базової військової служби: у мирний час — до п’яти місяців, до трьох з яких виділено на базову загальновійськову підготовку, а до двох — на фахову підготовку. Водночас упродовж воєнного стану строки базової військової служби становлять до трьох місяців.

Також були розглянуті деякі питання блоку "Звільнення з військової служби”.

Із основного — усі члени комітету розуміють, що 36 місяців служби на фронті і 36 місяців в тилу — зовсім інші. Обговорили і запропоновані мною у законопроєкті щодо мотивації військової служби №11012 терміни звільнення з військової служби під час дії воєнного стану: у разі безперервної служби під час дії воєнного стану — 36 місяців або 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких не менше 12 місяців — виконуючи бойові накази. Ми з колегами не згодні, що звільнення військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки верховного головнокомандувача, — акцентував Костенко.

За його словами, такі питання розглядатимуться з конкретними правками після закритого засідання, на якому будуть обговорені "проблемні моменти". У закритому форматі комітет також планує обміркувати ротацію, якої немає у мобілізаційному законопроєкті.

Також Костенко зауважив, члени комітету дійшли згоди щодо прикінцевих та перехідних положень. Вони передбачають, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, повинні впродовж 60 днів після публікації закону уточнити свою адресу проживання, адреси електронної пошти за наявності, номери телефонів та інші військово-облікові дані.

Якщо громадянин перебуває на території України — він має зробити це особисто, прибувши до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або ж до центру надання адміністративних послуг.

У випадку, якщо українець перебуває за кордоном — йому слід надіслати повідомлення на офіційну електронну адресу чи номер телефону, що вказані на сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку. Поширити

Громадянин у будь-якому разі, незалежно від місця перебування, може зазначити військово-облікові дані в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста без прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також погодилися, що підлягають переогляду на придатність до військової служби громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, — додав секретар оборонного парламентського комітету.

Водночас Костенко прокоментував виконання військово-транспортного обов’язку: члени комітету віддали свої голоси за заборону розпоряджатися транспортними засобами, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП.