В Раді назвали дату другого читання законопроєкту про мобілізацію

Верховна Рада України розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 6 березня.
Коли відбудеться друге читання законопроєкту про мобілізацію
Перше читання законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. 243 народні депутати підтримали проєкт закону, 12 проголосували проти і утрималися — 45.
Раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказував як мінімум на два спірні моменти, які стосувалися людей з інвалідністю, третьої групи в тому числі, та повісток по електронному кабінету.
Після того, як законопроєкт був прийнятий у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України опрацює з профільним комітетом Верховної Ради всі пропозиції щодо покращення закону.
Крім того, на протирічність норм, які містить законопроект, вказував і уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Новий законопроєкт про мобілізацію було внесено Раду 30 січня після доопрацювання. Це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні. При цьому і до другого документа виявилося не менше питань, ніж до першого його варіанту.
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