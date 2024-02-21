В Раді назвали дату другого читання законопроєкту про мобілізацію
Категорія
Україна
Дата публікації

В Раді назвали дату другого читання законопроєкту про мобілізацію

мобілізація

Верховна Рада України розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 6 березня.

Коли відбудеться друге читання законопроєкту про мобілізацію

Попередньо, друге читання законопроєкту про мобілізацію — 6 березня, — йдеться в короткій заяві нардепа Олексія Гончаренко.

Перше читання законопроєкту про мобілізацію

Верховна Рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. 243 народні депутати підтримали проєкт закону, 12 проголосували проти і утрималися — 45.

Раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказував як мінімум на два спірні моменти, які стосувалися людей з інвалідністю, третьої групи в тому числі, та повісток по електронному кабінету.

Після того, як законопроєкт був прийнятий у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міністерства оборони України опрацює з профільним комітетом Верховної Ради всі пропозиції щодо покращення закону.

Крім того, на протирічність норм, які містить законопроект, вказував і уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Новий законопроєкт про мобілізацію було внесено Раду 30 січня після доопрацювання. Це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні. При цьому і до другого документа виявилося не менше питань, ніж до першого його варіанту.

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