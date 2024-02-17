Після ТЦК відразу в окопи? Боєць ГУР "Людоїд" розказав про мобілізацію

Андрій "Людоїд" Лімонтов, військовослужбовець спецпідрозділу “Шаман” Головного управління розвідки Міноборони України, розповів в ексклюзивному інтерв'ю online.ua про те, які пішов добровольцем на війну з Росією та про своє відношення до мобілізації в Україні.

У ТЦК пішов добровільно

Я бачив дописи у когось там в соцмережах, що цивільні люди вирішують, чи правильно когось призначили або не призначили. Потрібно задати собі питання: “Що я зробив?”.

Кожен хай собі задасть питання: “Що я зробив для того, щоб стало краще?” У військовому плані, у матеріальному, в духовному… Та в будь-якому. “Що я зробив для цього?” І багато дуже питань відпадають самі по собі.

А коли люди починають багато думати, балакати і розганяти якісь речі… Щось тобі подобається або не подобається — це в твоїх руках, ти можеш це міняти.

У нас демократія, свобода голосу. Але якщо кожен буде включатися і серцем, і головою, відчувати, що він робить, тоді все, мені здається, буде гаразд.

Про двіжухи з ТЦК? Не знаю, я туди добровольно пішов. Я теж можу сказати, що мене не хотіли брати. Реально не хотіли. Андрій "Людоїд" Лімонтов Спецпідрозділ “Шаман” ГУР

Я говорив: “Я звідси без «Автіка» не піду”. Ну, коротше, довелося мене взяти, такого вередливого.

Насправді, на своєму прикладі можу сказати, я як людина, в якої було все добре до війни, такий самий, як і більшість молодих пацанів. Мені 30 років, я стараюся щось зробити і для спорту, і з кулеметом побігати, і те, і те, і те. Поширити

Я не буду казати, скільки мільйонів гривень я задонатив. Я не вважаю себе не такою, як інші, людиною. Сидить та ж шкіра, та ж плоть, та ж кров.. Я на це пішов. Хоча міг, десять разів цього не робити.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні.

Ця інформація міститься в картках законопроєктів № 10456 та № 10457.

Відповідно, термін дії особливого правового режиму продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Це вже десяте продовження воєнного стану від 24 лютого 2022 року.