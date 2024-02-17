Після ТЦК відразу в окопи? Боєць ГУР "Людоїд" розказав про мобілізацію

Андрій "Людоїд" Лімонтов, військовослужбовець спецпідрозділу “Шаман” Головного управління розвідки Міноборони України, розповів в ексклюзивному інтерв'ю online.ua про те, які пішов добровольцем на війну з Росією та про своє відношення до мобілізації в Україні.
У ТЦК пішов добровільно
Я бачив дописи у когось там в соцмережах, що цивільні люди вирішують, чи правильно когось призначили або не призначили. Потрібно задати собі питання: “Що я зробив?”.
Кожен хай собі задасть питання: “Що я зробив для того, щоб стало краще?” У військовому плані, у матеріальному, в духовному… Та в будь-якому. “Що я зробив для цього?” І багато дуже питань відпадають самі по собі.
А коли люди починають багато думати, балакати і розганяти якісь речі… Щось тобі подобається або не подобається — це в твоїх руках, ти можеш це міняти.
У нас демократія, свобода голосу. Але якщо кожен буде включатися і серцем, і головою, відчувати, що він робить, тоді все, мені здається, буде гаразд.
Я говорив: “Я звідси без «Автіка» не піду”. Ну, коротше, довелося мене взяти, такого вередливого.
Я не буду казати, скільки мільйонів гривень я задонатив. Я не вважаю себе не такою, як інші, людиною. Сидить та ж шкіра, та ж плоть, та ж кров.. Я на це пішов. Хоча міг, десять разів цього не робити.
Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні.
Ця інформація міститься в картках законопроєктів № 10456 та № 10457.
Відповідно, термін дії особливого правового режиму продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.
Це вже десяте продовження воєнного стану від 24 лютого 2022 року.
Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, діє заборона військовозобовʼязаним на виїзд з країни, окрім певних винятків.
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