После ТЦК сразу в окопы? Боец ГУР "Людоед" рассказал о мобилизации

Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в эксклюзивном интервью online.ua о том, что пошел добровольцем на войну с Россией и о своем отношении к мобилизации в Украине.

В ТЦК пошел добровольно

Я видел сообщения у кого-то в соцсетях, что гражданские люди решают, правильно ли кого-то назначили или не назначили. Нужно задать себе вопрос: "Что я сделал?"

Каждый пусть задаст вопрос: "Что я сделал для того, чтобы стало лучше?" В военном плане, в материальном, в духовном… И в любом. "Что я сделал для этого?" И многие очень вопросы отпадают сами по себе.

А когда люди начинают много думать, говорить и разгонять какие-то вещи… Что-то тебе нравится или не нравится – это в твоих руках, ты можешь это менять.

У нас демократия, свобода голоса. Но если каждый будет включаться и сердцем, и головой, чувствовать, что он делает, тогда все, мне кажется, будет хорошо.

О движухах с ТЦК? Не знаю, я пошел туда добровольно. Я тоже могу сказать, что меня не желали брать. Реально не желали. Андрей "Людоед" Лимонтов Спецподразделение "Шаман" ГУР

Я говорил: "Я отсюда без "Автика" не уйду". Ну, короче, пришлось меня взять, такого привередливого.

На самом деле, на своем примере могу сказать, я как человек, у которого все было хорошо до войны, такой же, как и большинство молодых пацанов. Мне 30 лет, я стараюсь что-то сделать и для спорта, и с пулеметом побегать, и то, и то, и то. Поделиться

Я не стану говорить, сколько миллионов гривен я задонатил. Я не считаю себя не таким, как другие, человеком. Та же кожа, та же плоть, та же кровь. Я на это пошел. Хотя мог десять раз этого не делать.

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.

Эта информация содержится в карточках законопроектов № 10456 и № 10457.

Соответственно, срок действия особого правового режима продлен с 14 февраля 2024 года на 90 дней до 13 мая 2024 года.

Это уже десятое продолжение военного положения от 24 февраля 2022 года.