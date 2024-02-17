После ТЦК сразу в окопы? Боец ГУР "Людоед" рассказал о мобилизации

Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в эксклюзивном интервью online.ua о том, что пошел добровольцем на войну с Россией и о своем отношении к мобилизации в Украине.
В ТЦК пошел добровольно
Я видел сообщения у кого-то в соцсетях, что гражданские люди решают, правильно ли кого-то назначили или не назначили. Нужно задать себе вопрос: "Что я сделал?"
Каждый пусть задаст вопрос: "Что я сделал для того, чтобы стало лучше?" В военном плане, в материальном, в духовном… И в любом. "Что я сделал для этого?" И многие очень вопросы отпадают сами по себе.
А когда люди начинают много думать, говорить и разгонять какие-то вещи… Что-то тебе нравится или не нравится – это в твоих руках, ты можешь это менять.
У нас демократия, свобода голоса. Но если каждый будет включаться и сердцем, и головой, чувствовать, что он делает, тогда все, мне кажется, будет хорошо.
Я говорил: "Я отсюда без "Автика" не уйду". Ну, короче, пришлось меня взять, такого привередливого.
Я не стану говорить, сколько миллионов гривен я задонатил. Я не считаю себя не таким, как другие, человеком. Та же кожа, та же плоть, та же кровь. Я на это пошел. Хотя мог десять раз этого не делать.
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.
Эта информация содержится в карточках законопроектов № 10456 и № 10457.
Соответственно, срок действия особого правового режима продлен с 14 февраля 2024 года на 90 дней до 13 мая 2024 года.
Это уже десятое продолжение военного положения от 24 февраля 2022 года.
С начала российского вторжения в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, действует запрет военнообязанным на выезд из страны, кроме определенных исключений.
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