После ТЦК сразу в окопы? Боец ГУР "Людоед" рассказал о мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

После ТЦК сразу в окопы? Боец ГУР "Людоед" рассказал о мобилизации

Лимонтов
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в эксклюзивном интервью online.ua о том, что пошел добровольцем на войну с Россией и о своем отношении к мобилизации в Украине.

В ТЦК пошел добровольно

Я видел сообщения у кого-то в соцсетях, что гражданские люди решают, правильно ли кого-то назначили или не назначили. Нужно задать себе вопрос: "Что я сделал?"

Каждый пусть задаст вопрос: "Что я сделал для того, чтобы стало лучше?" В военном плане, в материальном, в духовном… И в любом. "Что я сделал для этого?" И многие очень вопросы отпадают сами по себе.

А когда люди начинают много думать, говорить и разгонять какие-то вещи… Что-то тебе нравится или не нравится – это в твоих руках, ты можешь это менять.

У нас демократия, свобода голоса. Но если каждый будет включаться и сердцем, и головой, чувствовать, что он делает, тогда все, мне кажется, будет хорошо.

О движухах с ТЦК? Не знаю, я пошел туда добровольно. Я тоже могу сказать, что меня не желали брать. Реально не желали.

<strong>Андрей "Людоед" Лимонтов</strong>

Андрей "Людоед" Лимонтов

Спецподразделение "Шаман" ГУР

Я говорил: "Я отсюда без "Автика" не уйду". Ну, короче, пришлось меня взять, такого привередливого.

На самом деле, на своем примере могу сказать, я как человек, у которого все было хорошо до войны, такой же, как и большинство молодых пацанов. Мне 30 лет, я стараюсь что-то сделать и для спорта, и с пулеметом побегать, и то, и то, и то.

Я не стану говорить, сколько миллионов гривен я задонатил. Я не считаю себя не таким, как другие, человеком. Та же кожа, та же плоть, та же кровь. Я на это пошел. Хотя мог десять раз этого не делать.

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине.

Эта информация содержится в карточках законопроектов № 10456 и № 10457.

Соответственно, срок действия особого правового режима продлен с 14 февраля 2024 года на 90 дней до 13 мая 2024 года.

Это уже десятое продолжение военного положения от 24 февраля 2022 года.

С начала российского вторжения в Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, действует запрет военнообязанным на выезд из страны, кроме определенных исключений.

Больше по теме

Категория
ГИД ONLINE.UA
Дата публикации
Додати до обраного
Мобилизация в Украине 2024. Объясняем понятными словами законопроект №10378
Мобилизация в Украине 2024
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Общая мобилизация в Украине. В Раде отвергли законопроект правительства
Верховная Рада
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Пленили россиян без единого выстрела. Пулеметчик "Людоед" о тайных спецоперациях ГУР
Андрей "Людоед" Лимонтов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?