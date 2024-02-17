Полонили росіян без жодного пострілу. Кулеметник "Людоїд" про таємні спецоперації ГУР

Андрій "Людоїд" Лімонтов, військовослужбовець спецпідрозділу “Шаман” Головного управління розвідки Міноборони України, розповів в ексклюзивному інтерв'ю online.ua – про події з “нуля”, секрети розвідників на фронті, як потрапити у Шаманбат, що робити з двома кулеметами одночасно і чиї життя цінує понад своє.
Росіян брали у полон без жодного пострілу
Я просто не можу деякі речі казати, але буває, що деякі люди серед військових думають, що, скажімо, наша робота — це із розряду дуже важкого або “в один кінець”. Але, як показує практика, я ж тут, наче живий поки що.
Він не знав і не чекав, що отам хтось може бути, крім них. Він собі йде на позицію без зброї, а пацани підходять і кажуть: “Чуєш, дружок, ти в плєну!”. А він: “Та ви мене розводите”. І таке навіть з ворогом бувало.
Кулеметник — це покликання
Кулеметник — це не вибір, це покликання. Мені реально навіть потім, коли вже в мене була можливість не бути кулеметником, мені все одно подобався кулемет. Бо його однаково треба комусь нести.
А я розумію, що в мене є навичка, і я настільки до нього звик. І все одно комусь це потрібно робити і хай я краще збережу десь хлопцям спини, і хай вони мені, там, шоколадок або мармеладок куплять, ніж така історія.
Що головне на передовій
Головне — не боятись і не тупити. Якщо ти відточуєш навички, то розумієш як і що. Ці тренування дуже багато чого дають.
Із кожною бойовою задачею, з кожним якимось стресом оця точка, де тобі важко, зміщується й зміщується. Не завжди бувають легкі операції. Буває дуже важко як фізично, так і психологічно. І коли ти можеш це витримати і переступити через себе, то з’являється якесь нове досягнення, і ти можеш йти далі.
Бійці спецпідрозділів відрізняються за фізіологією. Часто це не такі, як я, за зростом і так далі.
Це більш витривалі, сухі хлопці, такої комплекції, що можуть всюди пролізти.
Знаєш, а я — це такий виняток із правил, який буде задихатися через 10 хвилин активної роботи. Я жартую, звісно.
Тоді я зрозумів, що всі мої тренування за все життя, за весь мій спорт — це можна “цигарку покурити”. Оце було важко. І потім розумію, що коли зараз ми на 500 гривень закладемося з тобою, я до Житомира добіжу отак у джинсах.
Яким є розумний командир
Я дуже вдячний, що коли потрапив у спецпідрозділ “Шаман”. Мене і пацанів, дуже плавно “вкатували”. Я пам'ятаю період, коли я, наче такий “духар”, і мені хочеться, а командир тоді каже: “Ні, треба, щоб плавно”. Десь тебе взяли на якусь двіжуху, десь ти постояв, по тобі постріляли або над тобою політало.
Бо, я вважаю, з будь-якої людини можна зробити машину за фізичною підготовкою і так далі. Якщо немає якихось проблем великих зі здоров’ям.
Але головне — наскільки людина психологічно вивозить. І от я вдячний за те, що, як би я не хотів, мені завжди казали: “Почекай, почекай, почекай”.
Потім зі мною працювали: “Ага, давай кулемет, давай таке тренування”. І потім з часом воно почало підтягуватися й вирівнюватися.
Буває таке, що людина не вивозить цю всю штуку, але вона може бути корисною на якихось інших посадах. Зараз наскільки розвинений напрямок БПЛА, є міномети, артилерія…
Іноді ймовірність повернутися з завдання не дуже висока
Просто багато хто думає, наприклад, що розвідники — це такі тіпи, які зайшли, десь погуляли і вийшли.
Скажу, як є: я останній раз пов'язку зі скотчем одягав в минулому році. Ти її не вдягаєш, бо розумієш, що крім вас там нікого зі своїх не буде. Бувають такі ситуації, коли щось іде не за планом, і твої або суміжні підрозділи чи інша група потрапляє, скажімо так, у якусь передрягу. І щоб вони змогли вийти, треба брати вогонь на себе.
Наприклад, нас четверо або п'ятеро людей, імітуємо штурм ВОПа . Є відео, де мені прошиває куртку з кулемета. Це для того, щоб наші пацани змогли піти. Усе планувалося. Це злагоджені дії. Але бувають такі речі, що потрібно бути гнучким.
І в мене [були] емоції, коли всі хлопці повернулися живі. Бо це була така важка історія, коли воно літає, тобі в рацію кричать: “Обстановка?” — а я бігаю як придурок і думаю, як раму зібрати.
Смішні ситуації з фронту
Зі смішних ситуацій, я пам'ятаю, нам треба було трохи прогулятися. І щоб через деякі крайні позиції пройти, нам потрібен був провідник, який по рації скаже, що ми виходимо і так далі. А він настільки далеко в своїй службі ніколи не заходив.
Такі історії бувають, коли, люди роблять більше, ніж зазвичай, коли працюють з нами. Вони найкрутіші і найщасливіші у цей момент.
Це якась звична ситуація, коли ти йдеш, наприклад, крайня позиція, а тобі треба далі зайти на кілометрів п’ять. А вони кажуть: «Та тут же затягнуто все, пацани!» А ми: «Добре», — і пішли. А вони дивляться і потім дуже здивовані тебе бачити, коли вертаєшся назад.
Якщо судилося померти — ти помреш
Буває, треба ухвалити рішення дуже швидко, особливо, коли ти десь під обстрілом. І від цього рішення залежить і життя пацанів поруч, і твоє. Тому це все і інтуїтивно, і за відчуттями. А чим більше людина в якійсь сфері обізнана, тим більше вона буде шукати, чого не робити, чого не так.
Так само і з боями. У нас був побратим, Руслан. Він підходить і каже: “Хочу приставку купити. Нас же вдома не буває. Чи варто на неї гроші витрачати чи ні”. Я кажу: “Та купляй, це ж приставка, пошпілиш”. І він оце ходив переживав, купити чи не купити.
Я не кажу якусь херню робити, піти десь вмазатися, типу “в житті треба спробувати все”. Але якщо ти вагаєшся, чи зробити дівчині пропозицію, побути більше з сім'єю чи ще щось.... Потрібно цінувати те, що в тебе є.
Мені здається, оця чуйка — це якийсь життєвий досвід. У кожного він свій. І чим більше людина проходить через якісь важкі ситуації, реально важкі, тим більше вона здобуває досвід і мудрість. Коли такі відчуття є, треба до них прислухатися. Це в моєму випадку, я не знаю, як у інших людей.
Але коли, є якась операція — і хтось каже “Там те-те-те”. Я кажу: “Усе буде нормально, все буде чудово!”
Я пам'ятаю, там молоді пацани, у яких це ледь не перший бойовий вихід, сидять. Я підходжу, отак кажу: “Усе нормально, ти не вмреш, усе добре”. А нам летить… Це було весело. Треба ж підтримати. Тому що більше важких якихось ситуацій, то більше, мабуть, якоїсь людської мудрості.
Мені здається, це залежить від людини. Просто хто наскільки в житті побачив якихось важких ситуацій і так далі. Ну, ти там розумієш. Ну, типу, да, да. Якщо судилося померти — ти помреш. Коли поруч в когось прилітає…
Як у нас було на катерах: побратиму поруч відриває ногу. Ну, все, він живий, слава Богу, здоровий. У нього зараз карбоновий протез. Значить, якось так воно: якісь, мабуть, вищі сили щось за тебе роблять.
Бігав з кулеметом, як у комп'ютерній грі
Я пам'ятаю, у колону вишикувалися за бронею. Мені товариш потім розповідає: “Усі йдуть якісь концентровані. Я повернуся на Андрюшу, а там усмішка така! Найщасливіша людина!”
Беру півкороба — висипаю. Треба перебігти на іншу вулицю — перебігаю, а там патрони лежать ящиками. Я ті патрони — сюди. Але це було, звісно, прикольно.
Нормально я там вистріляв насправді. Просто думаю: всі оці місяці тренувань, ці полігони, це безкінечно…Усі ж ходять з аркою, наприклад, ну, або з якоюсь такою зброєю.
А Андрюша з кулеметом, з ПКМ ходить. От [на тренуваннях] на себе б усі ці короби.
У ТЦК пішов добровільно
Я бачив дописи у когось там в соцмережах, що цивільні люди вирішують, чи правильно когось призначили або не призначили. Потрібно задати собі питання: “Що я зробив?”.
Кожен хай собі задасть питання: “Що я зробив для того, щоб стало краще?” У військовому плані, у матеріальному, в духовному… Та в будь-якому. “Що я зробив для цього?” І багато дуже питань відпадають самі по собі.
У нас демократія, свобода голосу. Але якщо кожен буде включатися і серцем, і головою, відчувати, що він робить, тоді все, мені здається, буде гаразд.
Я говорив: “Я звідси без «Автіка» не піду”. Ну, коротше, довелося мене взяти, такого вередливого.
Насправді, на своєму прикладі можу сказати, я як людина, в якої було все добре до війни, такий самий, як і більшість молодих пацанів. Мені 30 років, я стараюся щось зробити і для спорту, і з кулеметом побігати, і те, і те, і те.
Я не буду казати, скільки мільйонів гривень я задонатив. Я не вважаю себе не такою, як інші, людиною. Сидить та ж шкіра, та ж плоть, та ж кров.. Я на це пішов. Хоча міг, десять разів цього не робити.
Що ви скажете своїм дітям після війни
У кожного ж своє бачення і відчуття, що йому в житті потрібно. Коли ти хочеш щось сказати , подумай, що ти зробив з точки зору суспільства, з точки зору війни. Яка твоя позиція?
Краще зайнятися собою, сім'єю, піти потренуватися. І також, коли все буде добре, у кожного є діти, у когось вони будуть, і колись ваша дитина поставить вам питання: “Ось були такі часи в країні, чим ви, тато або мама, займалися?”
І подумайте, чим ви займалися, що ви робили у цей час і що зможете з чистим серцем сказати дітям? Це ж ваші діти, вони будуть брати з вас приклад.
Те, як ви зараз вчиняєте, буде віддзеркалюватися на вашому, нашому, моєму майбутньому. Тому я хотів би сказати: менше слів і більше діла. Дякую.