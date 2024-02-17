Пленили россиян без единого выстрела. Пулеметчик "Людоед" о тайных спецоперациях ГУР

Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в эксклюзивном интервью online.ua - без фильтров о событиях с "нуля", секреты разведчиков на фронте, как попасть в Шаманбат, что делать с двумя пулеметами одновременно и чью жизнь ценит свыше своей.

Россиян брали в плен без единого выстрела

Я просто не могу кое-что говорить, но бывает, что некоторые люди среди военных думают, что, скажем, наша работа — это из разряда очень тяжелого или «в один конец». Но, как показывает практика, я здесь, вроде живой пока.

Чем более дерзкий маневр, тем меньше враг его ожидает. Бывали такие ситуации, что пленных брали без единого выстрела. Поделиться

Он не знал и не ожидал, что там кто-нибудь может быть, кроме них. Он идет на позицию без оружия, а пацаны подходят и говорят: "Слышишь, дружок, ты в плену!". А он: "Да вы меня разводите". И такое даже с врагом бывало.

Пулеметчик - это призвание

Пулеметчик – это не выбор, это призвание. Мне реально даже потом, когда у меня была возможность не быть пулеметчиком, мне все равно нравился пулемет. Потому что его все равно нужно кому-то нести.

А я понимаю, что у меня есть навык, и я настолько к нему привык. И все равно кому-то это нужно делать и пусть я лучше прикрою где-то ребятам спины, и пусть они мне, там, шоколадок или мармеладок купят, чем такая история.

Просто когда работает пулемет, все так - "тишина в зале", и работает пулемет. Это круто. Андрей "Людоед" Лимонтов Военнослужащий спецподразделения "Шаман" ГУР

Андрей "Людоед" Лимонтов (фото: instagram.com/you_stronggg)

Что главное на передовой

Главное – не бояться и не тупить. Если ты оттачиваешь навыки, то понимаешь, как и что. Эти тренировки очень многое дают.

То есть главное — не паниковать, делать что-то, смотреть, думать и не кричать в истерике, потому что эту истерику все сразу подхватят. Поделиться

С каждой боевой задачей, с каждым стрессом эта точка, где тебе тяжело, смещается и смещается. Не всегда бывают легкие операции. Бывает очень тяжело как физически, так и психологически. И когда ты можешь это выдержать и переступить через себя, то появляется какое-нибудь новое достижение, и ты можешь идти дальше.

Бойцы спецподразделений отличаются по физиологии. Часто это не такие, как я, по росту и так далее.

Это более выносливые, сухие парни, такой комплекции, что могут повсюду пролезть.

Знаешь, а я это такое исключение из правил, которое будет задыхаться через 10 минут активной работы. Я шучу, конечно.

Вот когда мы на тренировочных базах и у нас постоянные тренировки, каждое утро начинается с марш-броска трое суток в горах с весом, марш-бросок на 60 км по горам с оружием. Поделиться

Андрей "Людоед" Лимонтов (фото: instagram.com/you_stronggg)

Тогда я понял, что все мои тренировки за всю жизнь, этот весь мой спорт - это можно "сигарету покурить". Это было тяжело. И потом понимаю, что когда сейчас мы на 500 гривен забьемся с тобой, я в Житомир добегу вот так в джинсах.

Каков умный командир

Я очень благодарен, что когда попал в спецподразделение "Шаман". Меня и пацанов, очень плавно "вкатывали". Я помню период, когда я, как такой "духарь", и мне хочется, а командир тогда говорит: "Нет, надо, чтобы плавно". Где-то тебя взяли на какую-то движуху, где-то ты постоял, по тебе постреляли или над тобой летало.

И умный командир всегда смотрит и производит оценку по каждому своему бойцу, кто как вывозит в первую очередь психологически. Поделиться

Потому что, я считаю, из любого человека можно сделать машину по физической подготовке и так далее. Если нет каких-либо проблем больших со здоровьем.

Начальник ГУР Кирилл Буданов и Андрей "Людоед" Лимонтов (фото: instagram.com/you_stronggg)

Но главное – насколько человек психологически вывозит. И вот я благодарен за то, что, как бы я ни хотел, мне всегда говорили: "Подожди, подожди, подожди".

Потом со мной работали: "Ага, давай пулемет, давай такую тренировку". И потом со временем оно начало подтягиваться и выравниваться.

Большинство, бывает, людей думает: "Сейчас я уйду, и все, сразу через день окажусь в каких-нибудь окопах". Это зависит от того, как плавно человек "вкатывается". Андрей "Людоед" Лимонтов военнослужащий спецподразделения "Шаман" ГУР

Бывает такое, что человек не вывозит эту всю штуку, но он может быть полезен на каких-либо других должностях. Сейчас насколько развито направление БПЛА, минометы, артиллерия…

Иногда вероятность вернуться с задачи не очень высока

Просто многие думают, например, что разведчики — это такие типы, которые зашли, где-то погуляли и вышли.

Бывают такие операции, что разведчики заходят первыми. Вероятность вернуться не очень высока, потому что твоих сил там нет. Поделиться

Скажу как есть: я последний раз повязку со скотчем одевал в прошлом году. Ты ее не одеваешь, потому что понимаешь, что кроме вас там никого из своих не будет. Бывают такие ситуации, когда что-то идет не по плану, и твои или смежные подразделения или другая группа попадает, скажем так, в какую-то передрягу. И чтобы они смогли выйти, нужно брать огонь на себя.

Например, нас четверо или пять человек, имитируем штурм ВОПа . Есть видео, где мне прошивает куртку из пулемета. Это для того, чтобы наши пацаны смогли уйти. Все планировалось. Это слаженные действия. Но бывают такие вещи, что нужно быть гибким.

Фото: instagram.com/you_stronggg

И у меня [были] эмоции, когда все ребята вернулись живыми. Ибо это была такая трудная история, когда оно летает, тебе в рацию кричат: "Обстановка?" – а я бегаю как придурок и думаю, как раму собрать.

В целом бывает, когда мы дошли назад, садимся в машину на точке эвакуации, и водитель говорит: «Блин, Андрюха, я так рад тебя видеть», а у меня скупая слеза. Я думаю: хорошо, что все вернулись. Было тяжело. Я думал, может быть что угодно. Поделиться

Смешные ситуации с фронта

По смешным ситуациям, я помню, нам нужно было немного прогуляться. И чтобы через некоторые крайние позиции пройти, нам нужен был проводник, который по рации скажет, что мы выходим и так далее. А он так далеко в своей службе никогда не заходил.

И мы идем, форсируем какое-нибудь болото, а он говорит: “Блин, можно видео мне снять? Я жене покажу, где я вообще стою”. Мы его снимаем, он так счастлив, по колени в болото залез... Классный пацан. Поделиться

Такие истории бывают, когда люди делают больше, чем обычно, когда работают с нами. Они самые крутые и счастливые в этот момент.

Это какая-то привычная ситуация, когда ты идешь, например, крайняя позиция, а тебе нужно дальше зайти на пять километров. А они говорят: "Да тут же затянуто все, пацаны!" А мы: «Хорошо», и пошли. А они смотрят и потом очень удивляются увидев тебя, когда возвращаешься назад.

Если суждено умереть — ты умрешь

Бывает, нужно принять решение очень быстро, особенно когда ты где-то под обстрелом. И от этого решения зависит и жизнь пацанов рядом, и твоя. Потому это все и интуитивно, и по ощущениям. А чем больше человек в какой-то сфере знает, тем больше он будет искать, чего не делать, чего не так.

Так же и с боями. У нас был побратим, Руслан. Он подходит и говорит: Хочу приставку купить. Нас же дома не бывает. Стоит ли на нее деньги тратить или нет». Я говорю: "Да покупай, это же приставка, пошпилишь". И он ходил переживал, купить или не купить.

Он, к сожалению, погиб, но у меня эта история "делать или не делать, делать не делать"... Ты же не знаешь, что будет завтра. Поделиться

Я не говорю какую-нибудь херню делать, пойти где-нибудь вмазаться, типа "в жизни надо попробовать все". Но если ты сомневаешься, сделать ли девушке предложение, побыть больше с семьей или еще что-то... Нужно ценить то, что у тебя есть.

Мне кажется, эта чуйка – это какой-то жизненный опыт. У каждого он свой. И чем больше человек проходит через какие-то тяжелые ситуации, реально тяжелые, тем больше он приобретает опыт и мудрость. Когда такие ощущения есть, нужно к ним прислушиваться. Это в моем случае, я не знаю, как у других людей.

Но когда есть какая-то операция — и кто-то говорит “Там-то-то-то”. Я говорю: "Все будет нормально, все будет отлично!"

Я помню, там молодые пацаны, у которых это едва ли не первый боевой выход, сидят. Я подхожу, так говорю: "Все нормально, ты не умрешь, все хорошо". А нам летит… Это было весело. Надо поддержать. Потому что чем больше тяжелых ситуаций, тем больше, пожалуй, какой-то человеческой мудрости.

Мне кажется, это зависит от человека. Просто кто насколько в жизни увидел какие-то трудные ситуации и так далее. Ну, ты понимаешь. Ну, типа, да, да. Если суждено было умереть, ты умрешь. Когда рядом в кого-то прилетает…

Как у нас было на катерах: побратиму рядом отрывает ногу. Ну, все, он жив, слава Богу, здоров. У него сейчас карбоновый протез. Значит, как-то так: какие-то, наверное, высшие силы что-то за тебя делают.

Бегал с пулеметом, как в компьютерной игре

Я помню, в колонну выстроились за броней. Мне товарищ потом рассказывает: “Все идут какие-то концентрированные. Я обернулся на Андрюшу, а там улыбка такая! Самый счастливый человек!

Я так вот думал: “Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то я сейчас выстреляю половину БК за раз и не буду нести весь свой боекомплект”. Я там, как в компьютерной игре, бегал. Поделиться

Фото: instagram.com/you_stronggg

Беру полкороба – высыпаю. Надо перебежать на другую улицу, перебегаю, а там патроны лежат ящиками. Я эти патроны – сюда. Но это было, конечно, прикольно.

Нормально я там отстрелял на самом деле. Просто думаю: все эти месяцы тренировок, эти полигоны, это бесконечно… Все же ходят с аркой, например, ну, или с каким-нибудь таким оружием.

А Андрюша с пулеметом, с ПКМ ходит. Вот [на тренировках] на себя бы все эти короба.

Я думаю: наконец-то настало мое время! А тут еще два пулемета! Представь, два пулемета! Мечта! Если бы можно было поставить два, я бы и два поставил. Но это было, конечно, сильно. Поделиться

В ТЦК пошел добровольно

Я видел сообщения у кого-то в соцсетях, что гражданские люди решают, правильно ли кого-то назначили или не назначили. Нужно задать себе вопрос: "Что я сделал?"

Каждый пусть задаст вопрос: "Что я сделал для того, чтобы стало лучше?" В военном плане, в материальном, в духовном… И в любом. "Что я сделал для этого?" И многие очень вопросы отпадают сами по себе.

А когда люди начинают много думать, говорить и разгонять какие-то вещи… Что-то тебе нравится или не нравится – это в твоих руках, ты можешь это менять. Поделиться

У нас демократия, свобода голоса. Но если каждый будет включаться и сердцем, и головой, чувствовать, что он делает, тогда все, мне кажется, будет хорошо.

О движухах с ТЦК? Не знаю, я пошел туда добровольно. Я тоже могу сказать, что меня не хотели брать. Реально не хотели. Андрей "Людоед" Лимонтов военнослужащий спецподразделения "Шаман" ГУР

Я говорил: "Я отсюда без "Автика" не уйду". Ну, короче, пришлось меня взять, такого привередливого.

На самом деле, на своем примере могу сказать, я как человек, у которого все было хорошо до войны, такой же, как и большинство молодых пацанов. Мне 30 лет, я стараюсь что-то сделать и для спорта, и с пулеметом побегать, и то, и то, и то.

Я не стану говорить, сколько миллионов гривен я задонатил. Я не считаю себя не таким, как другие, человеком. Сидит та же кожа, та же плоть, та же кровь. Я на это пошел. Хотя мог десять раз этого не делать.

Что вы скажете своим детям после войны

У каждого же свое видение и ощущение, что ему в жизни нужно. Если ты хочешь что-то сказать, подумай, что ты сделал с точки зрения общества, с точки зрения войны. Какая твоя позиция?

Мне всегда говорили в детстве: "Критикуешь - предлагай". Если есть конструктивное решение – будет хорошо, если оно конструктивно. Поделиться

Лучше заняться собой, семьей, пойти потренироваться. И также, когда все будет хорошо, у каждого есть дети, у кого-то они будут, и когда ваш ребенок задаст вам вопрос: "Вот были такие времена в стране, чем вы, папа или мама, занимались?"

И подумайте, чем вы занимались, что вы делали в это время и что сможете с чистым сердцем сказать детям? Это ваши дети, они будут брать с вас пример.

То, как вы сейчас поступаете, будет отражаться на вашем, нашем, моем будущем. Потому я хотел бы сказать: меньше слов и больше дела. Спасибо.