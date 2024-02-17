Пленили россиян без единого выстрела. Пулеметчик "Людоед" о тайных спецоперациях ГУР

Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в эксклюзивном интервью online.ua - без фильтров о событиях с "нуля", секреты разведчиков на фронте, как попасть в Шаманбат, что делать с двумя пулеметами одновременно и чью жизнь ценит свыше своей.
Россиян брали в плен без единого выстрела
Я просто не могу кое-что говорить, но бывает, что некоторые люди среди военных думают, что, скажем, наша работа — это из разряда очень тяжелого или «в один конец». Но, как показывает практика, я здесь, вроде живой пока.
Он не знал и не ожидал, что там кто-нибудь может быть, кроме них. Он идет на позицию без оружия, а пацаны подходят и говорят: "Слышишь, дружок, ты в плену!". А он: "Да вы меня разводите". И такое даже с врагом бывало.
Пулеметчик - это призвание
Пулеметчик – это не выбор, это призвание. Мне реально даже потом, когда у меня была возможность не быть пулеметчиком, мне все равно нравился пулемет. Потому что его все равно нужно кому-то нести.
А я понимаю, что у меня есть навык, и я настолько к нему привык. И все равно кому-то это нужно делать и пусть я лучше прикрою где-то ребятам спины, и пусть они мне, там, шоколадок или мармеладок купят, чем такая история.
Что главное на передовой
Главное – не бояться и не тупить. Если ты оттачиваешь навыки, то понимаешь, как и что. Эти тренировки очень многое дают.
С каждой боевой задачей, с каждым стрессом эта точка, где тебе тяжело, смещается и смещается. Не всегда бывают легкие операции. Бывает очень тяжело как физически, так и психологически. И когда ты можешь это выдержать и переступить через себя, то появляется какое-нибудь новое достижение, и ты можешь идти дальше.
Бойцы спецподразделений отличаются по физиологии. Часто это не такие, как я, по росту и так далее.
Это более выносливые, сухие парни, такой комплекции, что могут повсюду пролезть.
Знаешь, а я это такое исключение из правил, которое будет задыхаться через 10 минут активной работы. Я шучу, конечно.
Тогда я понял, что все мои тренировки за всю жизнь, этот весь мой спорт - это можно "сигарету покурить". Это было тяжело. И потом понимаю, что когда сейчас мы на 500 гривен забьемся с тобой, я в Житомир добегу вот так в джинсах.
Каков умный командир
Я очень благодарен, что когда попал в спецподразделение "Шаман". Меня и пацанов, очень плавно "вкатывали". Я помню период, когда я, как такой "духарь", и мне хочется, а командир тогда говорит: "Нет, надо, чтобы плавно". Где-то тебя взяли на какую-то движуху, где-то ты постоял, по тебе постреляли или над тобой летало.
Потому что, я считаю, из любого человека можно сделать машину по физической подготовке и так далее. Если нет каких-либо проблем больших со здоровьем.
Но главное – насколько человек психологически вывозит. И вот я благодарен за то, что, как бы я ни хотел, мне всегда говорили: "Подожди, подожди, подожди".
Потом со мной работали: "Ага, давай пулемет, давай такую тренировку". И потом со временем оно начало подтягиваться и выравниваться.
Бывает такое, что человек не вывозит эту всю штуку, но он может быть полезен на каких-либо других должностях. Сейчас насколько развито направление БПЛА, минометы, артиллерия…
Иногда вероятность вернуться с задачи не очень высока
Просто многие думают, например, что разведчики — это такие типы, которые зашли, где-то погуляли и вышли.
Скажу как есть: я последний раз повязку со скотчем одевал в прошлом году. Ты ее не одеваешь, потому что понимаешь, что кроме вас там никого из своих не будет. Бывают такие ситуации, когда что-то идет не по плану, и твои или смежные подразделения или другая группа попадает, скажем так, в какую-то передрягу. И чтобы они смогли выйти, нужно брать огонь на себя.
Например, нас четверо или пять человек, имитируем штурм ВОПа . Есть видео, где мне прошивает куртку из пулемета. Это для того, чтобы наши пацаны смогли уйти. Все планировалось. Это слаженные действия. Но бывают такие вещи, что нужно быть гибким.
И у меня [были] эмоции, когда все ребята вернулись живыми. Ибо это была такая трудная история, когда оно летает, тебе в рацию кричат: "Обстановка?" – а я бегаю как придурок и думаю, как раму собрать.
Смешные ситуации с фронта
По смешным ситуациям, я помню, нам нужно было немного прогуляться. И чтобы через некоторые крайние позиции пройти, нам нужен был проводник, который по рации скажет, что мы выходим и так далее. А он так далеко в своей службе никогда не заходил.
Такие истории бывают, когда люди делают больше, чем обычно, когда работают с нами. Они самые крутые и счастливые в этот момент.
Это какая-то привычная ситуация, когда ты идешь, например, крайняя позиция, а тебе нужно дальше зайти на пять километров. А они говорят: "Да тут же затянуто все, пацаны!" А мы: «Хорошо», и пошли. А они смотрят и потом очень удивляются увидев тебя, когда возвращаешься назад.
Если суждено умереть — ты умрешь
Бывает, нужно принять решение очень быстро, особенно когда ты где-то под обстрелом. И от этого решения зависит и жизнь пацанов рядом, и твоя. Потому это все и интуитивно, и по ощущениям. А чем больше человек в какой-то сфере знает, тем больше он будет искать, чего не делать, чего не так.
Так же и с боями. У нас был побратим, Руслан. Он подходит и говорит: Хочу приставку купить. Нас же дома не бывает. Стоит ли на нее деньги тратить или нет». Я говорю: "Да покупай, это же приставка, пошпилишь". И он ходил переживал, купить или не купить.
Я не говорю какую-нибудь херню делать, пойти где-нибудь вмазаться, типа "в жизни надо попробовать все". Но если ты сомневаешься, сделать ли девушке предложение, побыть больше с семьей или еще что-то... Нужно ценить то, что у тебя есть.
Мне кажется, эта чуйка – это какой-то жизненный опыт. У каждого он свой. И чем больше человек проходит через какие-то тяжелые ситуации, реально тяжелые, тем больше он приобретает опыт и мудрость. Когда такие ощущения есть, нужно к ним прислушиваться. Это в моем случае, я не знаю, как у других людей.
Но когда есть какая-то операция — и кто-то говорит “Там-то-то-то”. Я говорю: "Все будет нормально, все будет отлично!"
Я помню, там молодые пацаны, у которых это едва ли не первый боевой выход, сидят. Я подхожу, так говорю: "Все нормально, ты не умрешь, все хорошо". А нам летит… Это было весело. Надо поддержать. Потому что чем больше тяжелых ситуаций, тем больше, пожалуй, какой-то человеческой мудрости.
Мне кажется, это зависит от человека. Просто кто насколько в жизни увидел какие-то трудные ситуации и так далее. Ну, ты понимаешь. Ну, типа, да, да. Если суждено было умереть, ты умрешь. Когда рядом в кого-то прилетает…
Как у нас было на катерах: побратиму рядом отрывает ногу. Ну, все, он жив, слава Богу, здоров. У него сейчас карбоновый протез. Значит, как-то так: какие-то, наверное, высшие силы что-то за тебя делают.
Бегал с пулеметом, как в компьютерной игре
Я помню, в колонну выстроились за броней. Мне товарищ потом рассказывает: “Все идут какие-то концентрированные. Я обернулся на Андрюшу, а там улыбка такая! Самый счастливый человек!
Беру полкороба – высыпаю. Надо перебежать на другую улицу, перебегаю, а там патроны лежат ящиками. Я эти патроны – сюда. Но это было, конечно, прикольно.
Нормально я там отстрелял на самом деле. Просто думаю: все эти месяцы тренировок, эти полигоны, это бесконечно… Все же ходят с аркой, например, ну, или с каким-нибудь таким оружием.
А Андрюша с пулеметом, с ПКМ ходит. Вот [на тренировках] на себя бы все эти короба.
В ТЦК пошел добровольно
Я видел сообщения у кого-то в соцсетях, что гражданские люди решают, правильно ли кого-то назначили или не назначили. Нужно задать себе вопрос: "Что я сделал?"
Каждый пусть задаст вопрос: "Что я сделал для того, чтобы стало лучше?" В военном плане, в материальном, в духовном… И в любом. "Что я сделал для этого?" И многие очень вопросы отпадают сами по себе.
У нас демократия, свобода голоса. Но если каждый будет включаться и сердцем, и головой, чувствовать, что он делает, тогда все, мне кажется, будет хорошо.
Я говорил: "Я отсюда без "Автика" не уйду". Ну, короче, пришлось меня взять, такого привередливого.
На самом деле, на своем примере могу сказать, я как человек, у которого все было хорошо до войны, такой же, как и большинство молодых пацанов. Мне 30 лет, я стараюсь что-то сделать и для спорта, и с пулеметом побегать, и то, и то, и то.
Я не стану говорить, сколько миллионов гривен я задонатил. Я не считаю себя не таким, как другие, человеком. Сидит та же кожа, та же плоть, та же кровь. Я на это пошел. Хотя мог десять раз этого не делать.
Что вы скажете своим детям после войны
У каждого же свое видение и ощущение, что ему в жизни нужно. Если ты хочешь что-то сказать, подумай, что ты сделал с точки зрения общества, с точки зрения войны. Какая твоя позиция?
Лучше заняться собой, семьей, пойти потренироваться. И также, когда все будет хорошо, у каждого есть дети, у кого-то они будут, и когда ваш ребенок задаст вам вопрос: "Вот были такие времена в стране, чем вы, папа или мама, занимались?"
И подумайте, чем вы занимались, что вы делали в это время и что сможете с чистым сердцем сказать детям? Это ваши дети, они будут брать с вас пример.
То, как вы сейчас поступаете, будет отражаться на вашем, нашем, моем будущем. Потому я хотел бы сказать: меньше слов и больше дела. Спасибо.