В Раде назвали дату второго чтения законопроекта о мобилизации

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении 6 марта.
Когда состоится второе чтение законопроекта о мобилизации
Первое чтение законопроекта о мобилизации
Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. 243 народных депутата поддержали проект закона, 12 проголосовали против и воздержались — 45.
Ранее заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указывал как минимум на два спорных момента, которые касались людей с инвалидностью, третьей группы в том числе и повесток по электронному кабинету.
После того как законопроект был принят в первом чтении, в Минобороны Украины заявили, что во время подготовки документа о мобилизации ко второму чтению команда Министерства обороны Украины проработает с профильным комитетом Верховной Рады все предложения по улучшению закона.
Кроме того, на противоречие норм, содержащих законопроект, указывал и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Новый законопроект о мобилизации был внесен Советом 30 января после доработки. Это уже вторая попытка изменить нормы мобилизации в Украине. При этом и ко второму документу оказалось не меньше вопросов, чем к первому его варианту.
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