В Раде назвали дату второго чтения законопроекта о мобилизации
Категория
Украина
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В Раде назвали дату второго чтения законопроекта о мобилизации

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Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении 6 марта.

Когда состоится второе чтение законопроекта о мобилизации

Предварительно, второе чтение законопроекта о мобилизации – 6 марта, – говорится в коротком заявлении нардепа Алексея Гончаренко.

Первое чтение законопроекта о мобилизации

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. 243 народных депутата поддержали проект закона, 12 проголосовали против и воздержались — 45.

Ранее заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указывал как минимум на два спорных момента, которые касались людей с инвалидностью, третьей группы в том числе и повесток по электронному кабинету.

После того как законопроект был принят в первом чтении, в Минобороны Украины заявили, что во время подготовки документа о мобилизации ко второму чтению команда Министерства обороны Украины проработает с профильным комитетом Верховной Рады все предложения по улучшению закона.

Кроме того, на противоречие норм, содержащих законопроект, указывал и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Новый законопроект о мобилизации был внесен Советом 30 января после доработки. Это уже вторая попытка изменить нормы мобилизации в Украине. При этом и ко второму документу оказалось не меньше вопросов, чем к первому его варианту.

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