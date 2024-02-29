Когда Рада проголосует за новый законопроект о мобилизации — ответ нардепа

Законопроект о мобилизации рассматривает Комитет по нацбезопасности

Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко (парламентская фракция "Голос") сообщил приблизительное время рассмотрения законопроекта о мобилизации Верховной Радой.

Секретариат комитета подготовит ориентировочную таблицу поправок, которую мы будем рассматривать не ранее 5 марта. С учетом этого прогнозируем, что голосование за соответствующий законопроект в зале будет не ранее второй половины марта. Роман Костенко Нардеп

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к наработке до второго чтения соответствующего документа 27 февраля.

Аспиранты получат отсрочку от мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел тематически разделенных на 16 блоков правок по законопроекту о мобилизации и оставил отсрочку для аспирантов, обучающихся на контрактной форме

Сегодня (29 февраля — ред.) комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение правительственного законопроекта по мобилизации. На третий день мы завершили рассмотрение разделенных тематически на 16 блоков правок и сформировали предварительную позицию комитета, — рассказал Костенко. Поделиться

Секретарь оборонного парламентского комитета отметил, что основные темы, которые обсуждались на заседании, касались отмены отсрочки обучающихся на контракте аспирантов, оснований увольнения с военной службы, осуществления военно-транспортной обязанности и заключительных и переходных положений законопроекта.

Костенко заметил, что в комитете решили оставить для аспирантов-контрактников отсрочку от мобилизации. Затем были установлены сроки базовой военной службы: в мирное время — до пяти месяцев, до трех из которых выделено на базовую общевойсковую подготовку, а до двух — на профессиональную подготовку. В то же время на протяжении военного положения сроки базовой военной службы составляют до трех месяцев.

Также были рассмотрены некоторые вопросы блока "Увольнения с военной службы".

Из основного все члены комитета понимают, что 36 месяцев службы на фронте и 36 месяцев в тылу — совсем другие. Обсудили и предложенные мной в законопроекте о мотивации военной службы №11012 сроки увольнения с военной службы во время действия военного положения: в случае непрерывной службы во время действия военного положения — 36 месяцев или 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых не меньше 12 месяцев — выполняя боевые приказы. Мы с коллегами не согласны, что увольнение военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки верховного главнокомандующего, — подчеркнул Костенко.

По его словам, подобные вопросы будут рассматриваться с конкретными правками после закрытого заседания, на котором будут обсуждены "проблемные моменты". В закрытом формате комитет также планирует обсудить ротацию, отсутствующую в мобилизационном законопроекте.

Также Костенко отметил, что члены комитета пришли к согласию относительно заключительных и переходных положений. Они предполагают, что граждане Украины, состоящие на военном учете, должны в течение 60 дней после публикации закона уточнить свой адрес проживания, адреса электронной почты, номера телефонов и другие военно-учетные данные.

Если гражданин находится на территории Украины — он должен сделать это лично, прибыв в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете или по своему месту жительства, или же в центр предоставления административных услуг.

В случае, если украинец находится за границей, ему следует отправить сообщение на официальный электронный адрес или номер телефона, указанные на сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете. Поделиться

Гражданин в любом случае, независимо от места нахождения, может указать военно-учетные данные в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Также согласились, что подлежат пересмотру на пригодность к военной службе граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, — добавил секретарь оборонного парламентского комитета.

В то же время Костенко прокомментировал выполнение военно-транспортной обязанности: члены комитета отдали свои голоса за запрет распоряжаться транспортными средствами, состоящими на военном учете в ТЦК и СП.