Когда Рада проголосует за новый законопроект о мобилизации — ответ нардепа
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Рада проголосует за новый законопроект о мобилизации — ответ нардепа

Рада
Читати українською
Источник:  Укринформ

Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации не ранее второй половины марта.

Законопроект о мобилизации рассматривает Комитет по нацбезопасности

Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко (парламентская фракция "Голос") сообщил приблизительное время рассмотрения законопроекта о мобилизации Верховной Радой.

Секретариат комитета подготовит ориентировочную таблицу поправок, которую мы будем рассматривать не ранее 5 марта. С учетом этого прогнозируем, что голосование за соответствующий законопроект в зале будет не ранее второй половины марта.

Роман Костенко

Роман Костенко

Нардеп

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к наработке до второго чтения соответствующего документа 27 февраля.

Аспиранты получат отсрочку от мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел тематически разделенных на 16 блоков правок по законопроекту о мобилизации и оставил отсрочку для аспирантов, обучающихся на контрактной форме

Сегодня (29 февраля — ред.) комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение правительственного законопроекта по мобилизации. На третий день мы завершили рассмотрение разделенных тематически на 16 блоков правок и сформировали предварительную позицию комитета, — рассказал Костенко.

Секретарь оборонного парламентского комитета отметил, что основные темы, которые обсуждались на заседании, касались отмены отсрочки обучающихся на контракте аспирантов, оснований увольнения с военной службы, осуществления военно-транспортной обязанности и заключительных и переходных положений законопроекта.

Костенко заметил, что в комитете решили оставить для аспирантов-контрактников отсрочку от мобилизации. Затем были установлены сроки базовой военной службы: в мирное время — до пяти месяцев, до трех из которых выделено на базовую общевойсковую подготовку, а до двух — на профессиональную подготовку. В то же время на протяжении военного положения сроки базовой военной службы составляют до трех месяцев.

Также были рассмотрены некоторые вопросы блока "Увольнения с военной службы".

Из основного все члены комитета понимают, что 36 месяцев службы на фронте и 36 месяцев в тылу — совсем другие. Обсудили и предложенные мной в законопроекте о мотивации военной службы №11012 сроки увольнения с военной службы во время действия военного положения: в случае непрерывной службы во время действия военного положения — 36 месяцев или 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых не меньше 12 месяцев — выполняя боевые приказы. Мы с коллегами не согласны, что увольнение военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки верховного главнокомандующего, — подчеркнул Костенко.

По его словам, подобные вопросы будут рассматриваться с конкретными правками после закрытого заседания, на котором будут обсуждены "проблемные моменты". В закрытом формате комитет также планирует обсудить ротацию, отсутствующую в мобилизационном законопроекте.

Также Костенко отметил, что члены комитета пришли к согласию относительно заключительных и переходных положений. Они предполагают, что граждане Украины, состоящие на военном учете, должны в течение 60 дней после публикации закона уточнить свой адрес проживания, адреса электронной почты, номера телефонов и другие военно-учетные данные.

Если гражданин находится на территории Украины — он должен сделать это лично, прибыв в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете или по своему месту жительства, или же в центр предоставления административных услуг.

В случае, если украинец находится за границей, ему следует отправить сообщение на официальный электронный адрес или номер телефона, указанные на сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту нахождения на военном учете.

Гражданин в любом случае, независимо от места нахождения, может указать военно-учетные данные в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Также согласились, что подлежат пересмотру на пригодность к военной службе граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, — добавил секретарь оборонного парламентского комитета.

В то же время Костенко прокомментировал выполнение военно-транспортной обязанности: члены комитета отдали свои голоса за запрет распоряжаться транспортными средствами, состоящими на военном учете в ТЦК и СП.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада доработает законопроект о мобилизации до второго чтения
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Законопроект о мобилизации. Нардепы подали более 1000 правок — что это означает
Мобилизация
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Раде назвали дату второго чтения законопроекта о мобилизации
мобилизация

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?