Рада планирует перекрыть лазейку для уклоняющихся в законе о мобилизации — детали

В законопроекте о мобилизации планируют перекрыть лазейку для уклоняющихся, когда смотрителями человека с инвалидностью оформляют сразу несколько человек.

Что планируют изменить в новом законопроекте о мобилизации

В Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке в рамках работы над законопроектом о мобилизации ищут приемлемую формулу обеспечения людей с инвалидностью необходимым уходом.

Как заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Егор Чернев, при этом должна быть перекрыта лазейка для уклонян, когда смотрителями человека оформляют сразу несколько человек.

Мы услышали проблему людей с инвалидностью и ухаживающих за ними. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклоняющиеся. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять смотрителей. Этого не должно быть. Должен быть только один смотритель. Егор Чернев Заместитель председателя Комитета ВР

По словам Чернева, Комитет поставил перед собой четкую цель: с одной стороны выполнить запрос Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Министерства обороны, а с другой — удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей.

Он также отметил, что как только законопроект будет сбалансирован, он попадет в сессионный зал Верховной Рады.

Что известно о правительственном законопроекте о мобилизации

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. Принять его во втором чтении планировали в конце февраля, но рассмотрение и внесение поправок в проект закона затянулось до середины марта.

Комитет ВРУ отклонил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов ухилянцев. В то же время норма об ограничениях управления транспортным средством была оставлена.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народные депутаты планируют урегулировать вопросы отсрочки от мобилизации смотрителями за людьми с инвалидностью.