"Да Винчи" шел первым и всегда нас оберегал. "Файтер" о службе в батальоне "Волки Да Винчи"

"Файтер" рассказал online.ua о павшем командире батальона Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайло, как работает фарт на войне, чему учат в патриотической школе на Ровенщине и в чем уникальность рекрутингового центра "Волков Да Винчи".

Он участвовал в операциях ССО, боях на Купянском направлении и вместе с собратьями держал последний путь в Бахмут.

Андрей Хохлов на позывной "Файтер" – боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" – раньше профессионально соревновался в MMA. Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Андрей покинул спортивную карьеру и присоединился к войску.

Мотивация "Файтера" на войне

В начале полномасштабки я писал всем друзьям, которые уже сражались, чтобы взяли меня к себе. Они отвечали: “Нам мясо не нужно. У нас нет времени учить тебя». Поэтому мы с единомышленниками, которые тоже хотели уйти на фронт, начали тренироваться. Потом поехали на восток и присоединились к роте "Гонор", которая уже тогда была в составе батальона "Волков Да Винчи".

Еще в начале я задался целью: если пять жизней спасу, а мою заберут, значит не зря прожил. Поделиться

Когда берешь в руки оружие, должен понимать, что оно рано или поздно будет использовано против тебя. У каждого человека есть свой фарт. На задании, когда выносим раненых или павших, понимаю, что среди них мог быть я. Моя удача не безгранична.

Моя мотивация на войне — месть. Каждый раз, когда иду на задание, мщусь за ребят, которых потерял. Андрей "Файтер" Хохлов Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

И всякий раз есть новые потери. Хочу еще хотя бы на пару выходов пойти. Нет такого, что вышел, пострелял и все, красавчик. Это не игра.

Все, кто взял в руки оружие, уже отдали себя стране. Это затухающий цвет нации, ведь люди не мобилизуются.

Фото: instagram.com/fayter.ua

Ломаем планы россиян

Когда мы стали независимой страной, Россия сразу начала с нами воевать, только закрыто. Все думали, что полномасштабное вторжение скоро закончится.

Мы были настроены на стометровку, а наш враг — на длинный марафон. Россияне идут по плану, но мы стараемся его ломать и держаться.

Другие страны говорят: "Вы красавчики, держитесь!". Вторая мировая война тоже начиналась с Польши. Так что может Третья начинается с нас. Это нужно тоже задуматься.

Люди сплотились в начале полномасштабного вторжения из-за страха. Они не знали, что делать. Думали, что сейчас им выбьют двери, зайдут и убьют.

Раньше украинцы были мотивированы помогать армии, теперь только единицы поддерживают нас. Может, 5% до сих пор волонтерят. Если никто не будет помогать, то получается, что военных бросили на произвол судьбы: "Пацаны, воюйте и держитесь". Так выходит.

Фото: instagram.com/fayter.ua

Видел такое видео в интернете, где люди говорят: “Большой поклон вам, ребята, за вашу работу. Вот вам икона за здоровье. Пусть вам Бог здоровье дает”.

Нам этого реально не хватает. Мы на одних иконках будем жить. Нам не нужно — ни дронов, ни машин — просто иконки, и Бог. Выйдем с пацанами, помолимся и пойдем в бой. Тогда все останутся цели. Нам даже бронежилеты не нужны – иконка на грудь и пошли, — шутя добавляет “Файтер”. Поделиться

Запах смерти и фарт

По мне отрабатывал пулемет "Калашникова", АГС , СПГ , ПТУР , 120-й и 152 миномет, танк, FPV-дроны, авиабомбы. Я чувствовал запах смерти. Все было в прахе, земле и дыме. И все равно я выполнял свою работу. Если не ты, тебя.

Было такое, что дрон зависает надо мной, бросает гранату, которая падает мне в ноги. Я успеваю отскочить назад, граната взрывается. Я счастлив, потому что остался жив.

Когда мне кто-то рассказывает, что по ним 82-й миномет отработал, и они уже думают, что это страшно. Вы серьезно? Я как-то видео снимал, где реально выглядит все как Вьетнам.

Еще был случай, когда завожу огневую поддержку, и смотрю FPV улетает. У меня секундная пауза, и боковым зрением вижу, как дрон попал в дерево. И наступает чувство эйфории.

Однажды мы с собратьями выходили на позицию ночью. У нас было два наблюдательных пункта около друг у друга. Я из "Дырой" сижу в одной СПшке, смотрим в тепловизор, никого ли нет. Ибо они могут подойти вплотную.

Дальше от нас сидят еще два собратья на своем наблюдательном пункте. Они передают в рацию, что враг ползет слева три метра от них. Я говорю: "Брось гранату". Тишина. Взрыва нет. "Дыра" вылезает в правую сторону к той СПшке. Они уже кричат: "Пароль" и хотят стрелять. Представь, они едва своего не завалили. И это я еще им сказал бросить гранату (улыбается) . Выходит, что они увидели нас и думали, что это враг.

Однако фарт не вечен. Это как в азартных играх: сначала выигрываешь, а потом проигрываешь. Однако мы продолжаем бороться, как говорил Тарас Шевченко: "Боритесь — поборете". Андрей "Файтер" Хохлов Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Как стать в ряды "Волки Да Винчи"

"Волки Да Винчи" — это стая, которая идет за своим предводителем. Наш командир "Да Винчи" всегда старался оберегать свой личный состав.

Мы все были, как друзья, как стая волков, воющая на луну. "Да Винчи" был хороший парень. Он в большинстве шел первым и будто мысленно прокручивал: "боевой состав должен быть в безопасности". Вот так и мы продолжаем оберегать своих людей. Поделиться

Рота "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" (фото: instagram.com/fayter.ua)

Батальон "Волки Да Винчи" открыли два рекрутинговых центра в Киеве и Львове. Желающие могут лично пообщаться с бойцами "Волков Да Винчи" и узнать о возможности членства в батальоне. Среди вакансий можно выбрать боевые и штатные должности.

Когда приходишь в центр рекрутинга, тебя не посадят в бус и не скажут, что ты штурмовик. С тобой поговорят, ответят на вопросы. Если ты порядочный и хороший человек и хочешь присоединиться к нашему батальону, то будешь с нами выполнять боевые задачи.

КМБ у нас длится месяц-два. Мы проводим тактические занятия, знакомим с военным делом и физически подготавливаем. Наша цель — научить человека выживать в боевых условиях, а не просто стрелять.

Мы передаем свой боевой опыт, чтобы военный понимал, что его там ждет и как ему максимально продуктивно уничтожить врага. За небольшой промежуток времени пытаемся передать как можно больше знаний. Также на курсе молодого бойца мотивируем людей, чтобы они в дальнейшем успешно выполняли задания.

Военные — рыцари нашей страны

Технологии на месте не стоят. Мы развиваемся, но враг развивается гораздо быстрее. Также у них больше человеческого ресурса.

Нам на войне критично не хватает людей. Теперь не чувствуется достаточной мотивации у украинцев вступать в ряды ВСУ. Они не думают, что идут защищать свою нацию, а ищут оправдания: "Власть и волонтеры воруют", "Я не пойду, потому что меня убьют", "Я не родился для того, чтобы воевать".

А мы с пацанами сразу “вылезли из мамы” с автоматом в руках и пошли воевать? Поделиться

Профессиональная армия — это мотивированные люди и специалисты своего дела. Не только могут стрелять из автомата, но использовать все, что под руками.

Фото: instagram.com/fayter.ua

Власть должна создать профессиональную армию и мотивировать людей. Один из вариантов — это поднять зарплату военным до 300 тысяч гривен.

Лучше два мотивированных военных, чем шесть или семь, убегающих с позиции. Люди понимают, что рискуют жизнью, но имеют возможность содержать свою семью и оставить что-то после себя.

Нужно донести до людей, что военный — это рыцарь нашей страны. Андрей "Файтер" Хохлов Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

В США, если ты военнослужащий, то идешь с высокоподнятой головой, грудь вперед, и тебя все уважают.

Патриотическая школа для молодежи

Мы с друзьями за месяц открыли патриотическую школу в Ровно, где обучают тактике боя, аэроразведке, стрельбе и медицинской помощи. Мы знакомимся со всеми средствами, которые используются на войне. После этого человек понимает, в каких условиях будет на фронте. Тебя не затягивают сражаться, а дают навыки, и ты сам делаешь выбор.

Когда мы учим оказывать медицинскую помощь, то делаем это так, чтобы они могли применить их в мирной жизни. К примеру, как освободить дыхательные пути, остановить кровотечение и спасти человеку жизнь.

Отнять жизнь может каждый, а спасти и подарить единицы, правильно? Поделиться

Государство должно быть заинтересовано открывать больше таких школ. Для этого нужно выделить коммунальные помещения и полигон. Кроме того, это поможет военным адаптироваться и интегрироваться в общество.

Ветераны могли быть инструкторами в патриотических школах, чтобы передавать свои навыки и опыт молодежи.

Фото: instagram.com/fayter.ua

Успеть научить младшее поколение

Я стал учить молодежь, чтобы она могла постоять за себя, свою семью и страну.

Если не я, этого никто не сделает. Как ни крути: украинцы — это нация, за которую я пошел воевать, поэтому мне хочется передать им свои навыки. Андрей "Файтер" Хохлов Боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Я понимаю, что рано или поздно смерть придет за мной, поэтому нужно успеть научить младшее поколение. Ведь множество людей отдали свою жизнь, защищая нашу землю. Они многое сделали для страны, и хотели что-то изменить.

Мне хочется направить молодежь на верный путь. Чтобы они не употребляли наркотики, а увлекались военным делом. В нашей патриотической школе воины рассказывают истории с фронта, могут вспомнить погибшего побратима и какие он совершал героические поступки.

Я организую разные мероприятия, чтобы почтить память погибших на войне. Люди живут, пока о них помнят.

Патриотическое воспитание — это то, что хочу оставить молодежи после себя. Не тот родитель, кто родил, а тот, кто воспитал. Нам приходится воспитывать новое поколение, передавать свои навыки, историю и традиции.