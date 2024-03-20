"Да Винчи" шел первым и всегда нас оберегал. "Файтер" о службе в батальоне "Волки Да Винчи"

Андрей Хохлов на позывной "Файтер" – боец роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" – раньше профессионально соревновался в MMA. Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Андрей покинул спортивную карьеру и присоединился к войску.
Он участвовал в операциях ССО, боях на Купянском направлении и вместе с собратьями держал последний путь в Бахмут.
"Файтер" рассказал online.ua о павшем командире батальона Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайло, как работает фарт на войне, чему учат в патриотической школе на Ровенщине и в чем уникальность рекрутингового центра "Волков Да Винчи".
Мотивация "Файтера" на войне
В начале полномасштабки я писал всем друзьям, которые уже сражались, чтобы взяли меня к себе. Они отвечали: “Нам мясо не нужно. У нас нет времени учить тебя». Поэтому мы с единомышленниками, которые тоже хотели уйти на фронт, начали тренироваться. Потом поехали на восток и присоединились к роте "Гонор", которая уже тогда была в составе батальона "Волков Да Винчи".
Когда берешь в руки оружие, должен понимать, что оно рано или поздно будет использовано против тебя. У каждого человека есть свой фарт. На задании, когда выносим раненых или павших, понимаю, что среди них мог быть я. Моя удача не безгранична.
И всякий раз есть новые потери. Хочу еще хотя бы на пару выходов пойти. Нет такого, что вышел, пострелял и все, красавчик. Это не игра.
Все, кто взял в руки оружие, уже отдали себя стране. Это затухающий цвет нации, ведь люди не мобилизуются.
Ломаем планы россиян
Когда мы стали независимой страной, Россия сразу начала с нами воевать, только закрыто. Все думали, что полномасштабное вторжение скоро закончится.
Мы были настроены на стометровку, а наш враг — на длинный марафон. Россияне идут по плану, но мы стараемся его ломать и держаться.
Другие страны говорят: "Вы красавчики, держитесь!". Вторая мировая война тоже начиналась с Польши. Так что может Третья начинается с нас. Это нужно тоже задуматься.
Люди сплотились в начале полномасштабного вторжения из-за страха. Они не знали, что делать. Думали, что сейчас им выбьют двери, зайдут и убьют.
Раньше украинцы были мотивированы помогать армии, теперь только единицы поддерживают нас. Может, 5% до сих пор волонтерят. Если никто не будет помогать, то получается, что военных бросили на произвол судьбы: "Пацаны, воюйте и держитесь". Так выходит.
Видел такое видео в интернете, где люди говорят: “Большой поклон вам, ребята, за вашу работу. Вот вам икона за здоровье. Пусть вам Бог здоровье дает”.
Запах смерти и фарт
По мне отрабатывал пулемет "Калашникова", АГС , СПГ , ПТУР , 120-й и 152 миномет, танк, FPV-дроны, авиабомбы. Я чувствовал запах смерти. Все было в прахе, земле и дыме. И все равно я выполнял свою работу. Если не ты, тебя.
Было такое, что дрон зависает надо мной, бросает гранату, которая падает мне в ноги. Я успеваю отскочить назад, граната взрывается. Я счастлив, потому что остался жив.
Когда мне кто-то рассказывает, что по ним 82-й миномет отработал, и они уже думают, что это страшно. Вы серьезно? Я как-то видео снимал, где реально выглядит все как Вьетнам.
Еще был случай, когда завожу огневую поддержку, и смотрю FPV улетает. У меня секундная пауза, и боковым зрением вижу, как дрон попал в дерево. И наступает чувство эйфории.
Однажды мы с собратьями выходили на позицию ночью. У нас было два наблюдательных пункта около друг у друга. Я из "Дырой" сижу в одной СПшке, смотрим в тепловизор, никого ли нет. Ибо они могут подойти вплотную.
Дальше от нас сидят еще два собратья на своем наблюдательном пункте. Они передают в рацию, что враг ползет слева три метра от них. Я говорю: "Брось гранату". Тишина. Взрыва нет. "Дыра" вылезает в правую сторону к той СПшке. Они уже кричат: "Пароль" и хотят стрелять. Представь, они едва своего не завалили. И это я еще им сказал бросить гранату (улыбается) . Выходит, что они увидели нас и думали, что это враг.
Как стать в ряды "Волки Да Винчи"
"Волки Да Винчи" — это стая, которая идет за своим предводителем. Наш командир "Да Винчи" всегда старался оберегать свой личный состав.
Батальон "Волки Да Винчи" открыли два рекрутинговых центра в Киеве и Львове. Желающие могут лично пообщаться с бойцами "Волков Да Винчи" и узнать о возможности членства в батальоне. Среди вакансий можно выбрать боевые и штатные должности.
Когда приходишь в центр рекрутинга, тебя не посадят в бус и не скажут, что ты штурмовик. С тобой поговорят, ответят на вопросы. Если ты порядочный и хороший человек и хочешь присоединиться к нашему батальону, то будешь с нами выполнять боевые задачи.
КМБ у нас длится месяц-два. Мы проводим тактические занятия, знакомим с военным делом и физически подготавливаем. Наша цель — научить человека выживать в боевых условиях, а не просто стрелять.
Мы передаем свой боевой опыт, чтобы военный понимал, что его там ждет и как ему максимально продуктивно уничтожить врага. За небольшой промежуток времени пытаемся передать как можно больше знаний. Также на курсе молодого бойца мотивируем людей, чтобы они в дальнейшем успешно выполняли задания.
Военные — рыцари нашей страны
Технологии на месте не стоят. Мы развиваемся, но враг развивается гораздо быстрее. Также у них больше человеческого ресурса.
Нам на войне критично не хватает людей. Теперь не чувствуется достаточной мотивации у украинцев вступать в ряды ВСУ. Они не думают, что идут защищать свою нацию, а ищут оправдания: "Власть и волонтеры воруют", "Я не пойду, потому что меня убьют", "Я не родился для того, чтобы воевать".
Профессиональная армия — это мотивированные люди и специалисты своего дела. Не только могут стрелять из автомата, но использовать все, что под руками.
Власть должна создать профессиональную армию и мотивировать людей. Один из вариантов — это поднять зарплату военным до 300 тысяч гривен.
Лучше два мотивированных военных, чем шесть или семь, убегающих с позиции. Люди понимают, что рискуют жизнью, но имеют возможность содержать свою семью и оставить что-то после себя.
В США, если ты военнослужащий, то идешь с высокоподнятой головой, грудь вперед, и тебя все уважают.
Патриотическая школа для молодежи
Мы с друзьями за месяц открыли патриотическую школу в Ровно, где обучают тактике боя, аэроразведке, стрельбе и медицинской помощи. Мы знакомимся со всеми средствами, которые используются на войне. После этого человек понимает, в каких условиях будет на фронте. Тебя не затягивают сражаться, а дают навыки, и ты сам делаешь выбор.
Когда мы учим оказывать медицинскую помощь, то делаем это так, чтобы они могли применить их в мирной жизни. К примеру, как освободить дыхательные пути, остановить кровотечение и спасти человеку жизнь.
Государство должно быть заинтересовано открывать больше таких школ. Для этого нужно выделить коммунальные помещения и полигон. Кроме того, это поможет военным адаптироваться и интегрироваться в общество.
Ветераны могли быть инструкторами в патриотических школах, чтобы передавать свои навыки и опыт молодежи.
Успеть научить младшее поколение
Я стал учить молодежь, чтобы она могла постоять за себя, свою семью и страну.
Я понимаю, что рано или поздно смерть придет за мной, поэтому нужно успеть научить младшее поколение. Ведь множество людей отдали свою жизнь, защищая нашу землю. Они многое сделали для страны, и хотели что-то изменить.
Мне хочется направить молодежь на верный путь. Чтобы они не употребляли наркотики, а увлекались военным делом. В нашей патриотической школе воины рассказывают истории с фронта, могут вспомнить погибшего побратима и какие он совершал героические поступки.
Я организую разные мероприятия, чтобы почтить память погибших на войне. Люди живут, пока о них помнят.
Патриотическое воспитание — это то, что хочу оставить молодежи после себя. Не тот родитель, кто родил, а тот, кто воспитал. Нам приходится воспитывать новое поколение, передавать свои навыки, историю и традиции.