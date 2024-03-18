Боец ВСУ из Javelin уничтожил штурмовую колонну армии РФ на Запорожском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Боец ВСУ из Javelin уничтожил штурмовую колонну армии РФ на Запорожском направлении — видео

Силы обороны юга Украины
Джавелин
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Украинский военный из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin уничтожил колонну российских оккупантов, которая шла на штурм в Запорожской области.

Военный ВСУ из Javelin ликвидировал вражескую технику на юге Украины

Меткий выстрел из Javelin уничтожил вражескую штурмовую колонну.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

В Силах обороны отметили, что Javelin это мощное оружие, особенно в руках наших бойцов.

Враг пошел на штурм колонной из танка и трех БМП, надеялся скрыться за счет задымления. Но от конкретных противотанковых комплексов это не спасает.

FGM-148 «Джавелин»: что известно

FGM-148 "Джавелин" (англ. FGM-148 Javelin — "дротик") — переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin.

Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип «выстрелил-забыл» — ракета имеет тепловую головку самонаведения, поэтому оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска, пока она не приближается к цели. Оператор также может выбрать один из двух режимов атаки ракеты: атака сверху — для поражения бронетехники у ее менее защищенный верх или атака по прямой.

«Джавелин» предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также летательных аппаратов, перемещающихся на низкой высоте и скорости — вертолетов или БПЛА.

Этот ПТРК США разрабатывался с 1986 года, а был принят на вооружение в 1996 году. Успешно использовали в Ираке. Поставляют на экспорт в некоторые страны мира.

С 30 апреля 2018 года первые комплекты стали поступать в Украину. После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года этот ПТРК стал символом украинского сопротивления.

Потери России на войне в Украине

За минувшие сутки российские захватчики потеряли 810 военнослужащих.

Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали около 431550 россиян.

Также ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 19 танков, 17 ББМ, 34 артсистемы и другую технику врага.

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