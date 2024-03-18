Боєць ЗСУ з Javelin знищив штурмову колону армії РФ на Запорізькому напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Боєць ЗСУ з Javelin знищив штурмову колону армії РФ на Запорізькому напрямку — відео

Сили оборони півдня України
Джавелін

Український військовий з переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin знищили колону російських окупантів, яка йшла на штурм у Запорізькій області.

Військовий ЗСУ з Javelin ліквідував ворожу техніку на півдні України

Влучний постріл з Javelin знищив ворожу штурмову колону.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

У Силах оборони зазначили, що Javelin — це потужна зброя, особливо в руках наших бійців.

Ворог пішов на штурм колоною з танку та трьох БМП, сподівався сховатися за рахунок задимлення. Але від конкретних протитанкових комплексів це не рятує.

FGM-148 «Джавелін»: що відомо

FGM-148 «Джавелін» (англ. FGM-148 Javelin — «дротик») — переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin.

Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип «вистрілив-забув» — ракета має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети після запуску, поки вона наближається до цілі. Оператор також може вибрати один із двох режимів атаки ракети: атака згори — для ураження бронетехніки у її менш захищений верх, або атака по прямій.

«Джавелін» призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також літальних апаратів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

Цей ПТРК США розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996 році. Успішно використовували в Іраку. Постачають на експорт у деякі країни світу.

З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України. Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, цей ПТРК став символом українського опору.

Втрати Росії на війні в Україні

За минулу добу російські загарбники втратили 810 військовослужбовців.

Усього з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували близько 431 550 росіян.

Також ЗСУ протягом минулої доби знищили 19 танків, 17 ББМ, 34 артсистеми та іншу техніку ворога.

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