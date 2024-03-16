ЗСУ знищили російську ДРГ в Сумській області
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили російську ДРГ в Сумській області

росіяни
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Українські військові знищили російську диверсійно-розвідувальну групу в Сумській області.

Що відомо про знищення російської ДРГ

ЗСУ активно захищають як кордон, так і наше повітря, — наголосив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Він розповів, що сьогодні, 16 березня, українські військові знищили в Сумській області російську ДРГ.

Сьогодні, до речі, знову зайшла ДРГ на півночі області, але була знищена нашими Силами оборони. Сили оборони не дають зайти на нашу територію ворогу, — пояснив він.

Загроза російських ДРГ на півночі

3 лютого бійці територіальної оборони в Сумській області зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася перетнути державний кордон України. Бій тривав протягом півтори години, ворога відкинули далеко за межі українського кордону.

У грудні в Держприкордонслужбі України заявляли, що російські війська активізували свої диверсійно-розвідувальні операції у Сумській і Харківській областях.

Наєв заявляв, що з початку 2024 року російські диверсійно-розвідувальні групи п’ять разів намагались зайти на прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

27 січня російська диверсійно-розвідувальна група обстріляла автівку з цивільними, що їхали дорогою між двома селами Хотинської громади. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.

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