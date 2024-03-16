ЗСУ знищили російську ДРГ в Сумській області

Українські військові знищили російську диверсійно-розвідувальну групу в Сумській області.
Що відомо про знищення російської ДРГ
Він розповів, що сьогодні, 16 березня, українські військові знищили в Сумській області російську ДРГ.
Загроза російських ДРГ на півночі
3 лютого бійці територіальної оборони в Сумській області зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася перетнути державний кордон України. Бій тривав протягом півтори години, ворога відкинули далеко за межі українського кордону.
У грудні в Держприкордонслужбі України заявляли, що російські війська активізували свої диверсійно-розвідувальні операції у Сумській і Харківській областях.
Наєв заявляв, що з початку 2024 року російські диверсійно-розвідувальні групи п’ять разів намагались зайти на прикордоння Чернігівської та Сумської областей.
27 січня російська диверсійно-розвідувальна група обстріляла автівку з цивільними, що їхали дорогою між двома селами Хотинської громади. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.
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