ВСУ уничтожили российскую ДРГ в Сумской области

Украинские военные уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу в Сумской области.
Что известно об уничтожении российской ВРГ
Он рассказал, что сегодня, 16 марта, украинские военные уничтожили в Сумской области российскую ВРГ.
Угроза российских ВРГ на севере
3 февраля бойцы территориальной обороны в Сумской области остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся пересечь государственную границу Украины. Бой длился полтора часа, врага отбросили далеко за пределы украинской границы.
В декабре в Госпогранслужбе Украины заявляли, что российские войска активизировали свои диверсионно-разведывательные операции в Сумской и Харьковской областях.
Наев заявлял, что с начала 2024 года российские диверсионно-разведывательные группы пять раз пытались зайти на границы Черниговской и Сумской областей.
27 января российская диверсионно-разведывательная группа обстреляла машину с гражданскими, ехавшими по дороге между двумя селами Хотинского общества. 54-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 68-летняя сестра погибли.
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