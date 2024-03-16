ВСУ уничтожили российскую ДРГ в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили российскую ДРГ в Сумской области

россияне
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украинские военные уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу в Сумской области.

Что известно об уничтожении российской ВРГ

ВСУ активно защищают как границу, так и наш воздух, — подчеркнул начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Он рассказал, что сегодня, 16 марта, украинские военные уничтожили в Сумской области российскую ВРГ.

Сегодня, кстати, снова зашла ДРГ на севере области, но была уничтожена нашими силами обороны. Силы обороны не дают зайти на нашу территорию врагу, — пояснил он.

Угроза российских ВРГ на севере

3 февраля бойцы территориальной обороны в Сумской области остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся пересечь государственную границу Украины. Бой длился полтора часа, врага отбросили далеко за пределы украинской границы.

В декабре в Госпогранслужбе Украины заявляли, что российские войска активизировали свои диверсионно-разведывательные операции в Сумской и Харьковской областях.

Наев заявлял, что с начала 2024 года российские диверсионно-разведывательные группы пять раз пытались зайти на границы Черниговской и Сумской областей.

27 января российская диверсионно-разведывательная группа обстреляла машину с гражданскими, ехавшими по дороге между двумя селами Хотинского общества. 54-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 68-летняя сестра погибли.

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