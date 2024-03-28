Боєць ЗСУ героїчно врятував побратимів від хімзброї — відео

Ворог порушує закони ведення війни та використовує на полі бою хімічну зброю.
В ЗСУ розповіли про подвиг бійця на псевдо "Ярий"
Зазначається, що окупанти скинули газову гранату із дрона по позиціях українських силах оборони. Вона була наповнена газом, який вражає дихальну систему.
На момент атаки окупантів у бліндажі знаходилось чотири українських захисники. Військовий із позивним "Ярий" швидко зреагував на ситуацію та викинув знаряддя вбивства окупантів за межі позицій, тим самим врятувавши життя своїх побратимів. Однак, під час цього отримав хімічний опік руки.
Що відомо про використання хімзброї окупантами
Нагадаємо, речник Таврійського напрямку заявляв, що росіяни за день дев'ять разів скинули на позиції ЗСУ боєприпаси з хімзброєю. Засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів. Речник додав, що окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті.
Також повідомлялося, що з початку 2024 року росіяни здійснили 346 хімічних атак проти українських військових.
Нещодавно окупанти протягом доби атакували хімічною зброєю українські сили оборони понад 15 разів.
Аналітики ISW теж зазначали, що армія РФ дедалі частіше почала використовувати хімічну зброю проти ЗСУ.
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