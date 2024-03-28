Боєць ЗСУ героїчно врятував побратимів від хімзброї — відео

В ЗСУ розповіли про подвиг бійця на псевдо "Ярий"

Днями супротивник здійснив скид газової гранати у бліндаж бійців стрілецького батальйону. Однак сталевий на псевдо "Ярий" зреагував миттєво та викинув гранату назовні, — йдеться в повідомленні. Поширити

Зазначається, що окупанти скинули газову гранату із дрона по позиціях українських силах оборони. Вона була наповнена газом, який вражає дихальну систему.

На момент атаки окупантів у бліндажі знаходилось чотири українських захисники. Військовий із позивним "Ярий" швидко зреагував на ситуацію та викинув знаряддя вбивства окупантів за межі позицій, тим самим врятувавши життя своїх побратимів. Однак, під час цього отримав хімічний опік руки.

Таке враження у мене, що вони від безвиході пробують чим-небудь нас взяти. Але в них нічого не вийде, — каже чоловік. Поширити

Що відомо про використання хімзброї окупантами

Нагадаємо, речник Таврійського напрямку заявляв, що росіяни за день дев'ять разів скинули на позиції ЗСУ боєприпаси з хімзброєю. Засіб, який скинули росіяни, схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів. Речник додав, що окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті.

Також повідомлялося, що з початку 2024 року росіяни здійснили 346 хімічних атак проти українських військових.

Нещодавно окупанти протягом доби атакували хімічною зброєю українські сили оборони понад 15 разів.

Аналітики ISW теж зазначали, що армія РФ дедалі частіше почала використовувати хімічну зброю проти ЗСУ.