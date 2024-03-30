ЗСУ ліквідували понад 700 солдатів РФ, 29 танків та 15 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 441 520 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 730 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6951 (+29) од.;

бойових броньованих машин — 13284 (+20) од.;

артилерійських систем — 11006 (+15) од.;

РСЗВ — 1023 (+0) од.;

засоби ППО — 736 (+1) од.;

літаків — 347 (+0) од.;

гелікоптерів — 325 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8701 (+45) од.;

крилаті ракети — 2046 (+24) од.;

кораблі/катери — 26 (+0) од.;

підводні човни — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14670 (+25) од.;

спеціальна техніка — 1814 (+7) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи з займаних рубежів.