ЗСУ ліквідували понад 700 солдатів РФ, 29 танків та 15 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 441 520 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 730 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6951 (+29) од.;
бойових броньованих машин — 13284 (+20) од.;
артилерійських систем — 11006 (+15) од.;
РСЗВ — 1023 (+0) од.;
засоби ППО — 736 (+1) од.;
літаків — 347 (+0) од.;
гелікоптерів — 325 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8701 (+45) од.;
крилаті ракети — 2046 (+24) од.;
кораблі/катери — 26 (+0) од.;
підводні човни — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 14670 (+25) од.;
спеціальна техніка — 1814 (+7) од.
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи з займаних рубежів.
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