Російські війська самі збили свій Су-27 над Севастополем — ВМС ЗСУ

Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність... У них була тривога, була бойова готовність. Спрацював людський фактор — хтось "дуже хотів отримати медаль" і не став розбиратися, чий це літак.