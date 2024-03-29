Російські війська самі збили свій Су-27 над Севастополем — ВМС ЗСУ
Категорія
Події
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Російські війська самі збили свій Су-27 над Севастополем — ВМС ЗСУ

Су-27
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російська ППО збила власний винищувач Су-27 над Севастополем 28 березня.

Росіяни збили свій літак над Севастополем

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив збиття в ефірі телемарафону.

Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність... У них була тривога, була бойова готовність. Спрацював людський фактор — хтось "дуже хотів отримати медаль" і не став розбиратися, чий це літак.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Речник Військово-морських сил ЗСУ

Плетенчук зазначив, що сам літак "фактично знищений", а пілота врятували.

Падіння літака у Севастополі 28 березня

28 березня у Севастополі у Чорне море впалі військовий літак росіян. Пілот катапультувався.

Літак спалахнув після оголошення тривоги.

Ситуація в Чорному морі

Плетенчук розповів, що під час минулої ракетної атаки російський флот не проявляв активності.

Сьогодні зранку був один короткочасний вихід одного носія крилатих ракет, субмарини. Після чого вона повернулася до пункту базування, - сказав речник.

За його словами, наразі в морі ворожих кораблів немає, ситуація залишається стабільною.

Щодо пошкодження 24 березня розвідувального корабля "Іван Хурс" у Севастополі, Плетенчук сказав, що було пошкоджено кормову частину цього корабля, у результаті чого він втратив своє обладнання.

Всього в складі Чорноморського флоту було чотири одиниці розвідувальних кораблів. Два з них залишилися у Середземномор’ї, і залишалося два. Один з них - це "Іван Хурс". Він отримав пошкодження корми, де знаходилося обладнання для ведення розвідки. Відповідно, зараз він небоєготовий на невизначений час.

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