Російські війська самі збили свій Су-27 над Севастополем — ВМС ЗСУ

Російська ППО збила власний винищувач Су-27 над Севастополем 28 березня.
Росіяни збили свій літак над Севастополем
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив збиття в ефірі телемарафону.
Плетенчук зазначив, що сам літак "фактично знищений", а пілота врятували.
Падіння літака у Севастополі 28 березня
28 березня у Севастополі у Чорне море впалі військовий літак росіян. Пілот катапультувався.
Літак спалахнув після оголошення тривоги.
Ситуація в Чорному морі
Плетенчук розповів, що під час минулої ракетної атаки російський флот не проявляв активності.
За його словами, наразі в морі ворожих кораблів немає, ситуація залишається стабільною.
Щодо пошкодження 24 березня розвідувального корабля "Іван Хурс" у Севастополі, Плетенчук сказав, що було пошкоджено кормову частину цього корабля, у результаті чого він втратив своє обладнання.
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