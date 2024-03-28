У Севастополі впав російський літак Су-27 — відео

Вдень 28 березня у тимчасово окупованому Севастополі впав у море російський літак Су-27.

Сушкопад продовжується: у Севастополі впав Су-27

Спочатку пабліки повідомляли про падіння винищувача Су-35 у Севастополі. Згодом відбулося уточнення, за оновленою інформацією це був не Су-35, а Су-27.

Літак спалахнув після оголошення тривоги. Відео публікують місцеві ресурси. Судячи з кадрів, льотчик зміг катапультуватись.

Деякі місцеві ресурси пишуть, що причина вкотре — френдлі-файр, робота ППО, інші ресурси стверджують, що літак упав через технічні неполадки.

Про падіння військового літака у море біля Севастополю написав і “губернатор” Развозжаєв.

Пілот катапультувався, за 200 метрів від берега його підібрала Рятувальна служба, його життю нічого не загрожує. Громадянські об'єкти не постраждали. Поширити

Пишуть, що вибух перед падінням літака пролунав у Севастополі близько 18:00 за місцевим часом.

Upd: за оновленою інформацією це був не літак-винищувач Су-35, а Су-27.

Що відомо про ймовірне знищення ЗСУ ще двох літаків армії РФ

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук не виключив, що українські військові, скоріш за все, збили ще 2 літака злочинної армії РФ поблизу лінії фронту.

Олещук підкреслив, що мова йде про Су-34 та Су-35 російських окупантів, які атакували фронтову лінію керованими авіабомбами.

Командувач ПС ЗСУ підкреслив, що по ворожих літаках відпрацювали зенітними керованими ракетами.

Щойно відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату, - зазначив Олещук.

За його словами, російські окупанти продовжують атаки на східному напрямку, застосовуючи літаки тактичної авіації для скидання керованих авіабомб.

Однак перебувати в українському повітряну просторі російським військовим злочинцям стає дедалі важче.