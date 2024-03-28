В Севастополе упал российский самолет Су-27 — видео

Днем 28 марта во временно оккупированном Севастополе упал в море российский самолет Су-27.

Сушкопад продолжается: в Севастополе упал Су-27

Первоначально паблики сообщали о падении истребителя Су-35 в Севастополе. Впоследствии произошло уточнение, по обновленной информации это был не Су-35, а Су-27.

Самолет вспыхнул после оглашения тревоги. Видео публикуют местные ресурсы. Судя по кадрам, лётчик смог катапультироваться.

Некоторые местные ресурсы пишут, что причина — френдли-файр, работа ПВО, другие ресурсы утверждают, что самолет упал из-за технических неполадок.

О падении военного самолета в море на территории Севастополя написал и “губернатор” Развозжаев.

Пилот катапультировался, в 200 метрах от берега, его подобрала Спасательная служба, его жизни ничего не угрожает. Гражданские объекты не пострадали. Поделиться

Пишут, что взрыв перед падением самолета прогремел в Севастополе около 18:00 по местному времени.

Upd: по обновленной информации это был не самолет-истребитель Су-35, а Су-27.

Что известно о вероятном уничтожении ВСУ еще двух самолетов армии РФ

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук не исключил, что украинские военные, скорее всего, сбили еще 2 самолета преступной армии РФ вблизи линии фронта.

Олещук подчеркнул, что речь идет о Су-34 и Су-35 российских окупантов, которые атаковали фронтовую линию управляемыми авиабомбами.

Командующий ПС ВСУ подчеркнул, что по вражеским самолетам отработали зенитными управляемыми ракетами.

Только произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата, – отметил Олещук.

По его словам, российские оккупанты продолжают атаки на восточном направлении, применяя самолеты тактической авиации для сброса управляемых авиабомб.

Однако находиться в украинском воздушном пространстве российским военным преступникам становится все труднее.