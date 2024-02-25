Сбитие самолета А-50У. Свитан прогнозирует изменение ситуации на фронте

23 февраля Воздушные силы ВСУ вместе с ГУР уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, как после этого может измениться ситуация на поле боя.

Потеря А-50У является серьезной проблемой для России

Как отмечает Роман Свитан, сейчас активно ходят слухи о том, что вместе с А-50У украинские силы могли сбить Ил-22.

Что важно понимать, такие самолеты всегда "ходят" рядом, поскольку Ил-22 преимущественно управляет наземными войсками, а А-50 фактически является летучим радаром, который видит на 600 км вглубь.

Когда эта пара вместе в воздухе, можно сказать, что это серьезная управляющая единица. Однако это такие "2 сарая с крыльями", тяжелые транспортники, которые очень легко сбиваются ракетами. Оптимальная дальность – это 200 – 250 километров. Это рабочая дальность ракеты С-200. Роман Свитан Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе

Роман Свитан обращает внимание на то, что для армии РФ это очень серьезная потеря.

Last moments of Russian A-50. pic.twitter.com/nMUetwJpjj — Clash Report (@clashreport) February 23, 2024

Согласно его данным, таких пар у страны-агресорски практически не осталось. Более того, необходимо "слетать экипажи".

Это примерно то же, если бы мы, например, попали HIMARS или ATACMS в штаб армии. То есть довольно серьезная потеря для россиян, – отмечает Роман Свитан. Поделиться

По мнению полковника ВСУ в запасе, украинские силы смогут это увидеть, наблюдая за наземными операциями со стороны врага.

Масштабы операционного воздействия будут однозначно уменьшены.

Что важно знать о сбитии Украиной российского самолета А-50У

Для ликвидации еще одной вражеской цели ВС ВСУ использовали советский ЗРК С-200.

В ГУР обращают внимание на то, что А-50У – это новая модернизированная версия самолета. По предварительным данным, его стоимость составляет 350 миллионов долларов.

Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Также известно, что после уничтожения А-50У еще пять российских самолетов были отозваны с боевой работы.