Сбитие самолета А-50У. Свитан прогнозирует изменение ситуации на фронте

23 февраля Воздушные силы ВСУ вместе с ГУР уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, как после этого может измениться ситуация на поле боя.
Потеря А-50У является серьезной проблемой для России
Как отмечает Роман Свитан, сейчас активно ходят слухи о том, что вместе с А-50У украинские силы могли сбить Ил-22.
Что важно понимать, такие самолеты всегда "ходят" рядом, поскольку Ил-22 преимущественно управляет наземными войсками, а А-50 фактически является летучим радаром, который видит на 600 км вглубь.
Роман Свитан обращает внимание на то, что для армии РФ это очень серьезная потеря.
Согласно его данным, таких пар у страны-агресорски практически не осталось. Более того, необходимо "слетать экипажи".
По мнению полковника ВСУ в запасе, украинские силы смогут это увидеть, наблюдая за наземными операциями со стороны врага.
Масштабы операционного воздействия будут однозначно уменьшены.
Что важно знать о сбитии Украиной российского самолета А-50У
Для ликвидации еще одной вражеской цели ВС ВСУ использовали советский ЗРК С-200.
В ГУР обращают внимание на то, что А-50У – это новая модернизированная версия самолета. По предварительным данным, его стоимость составляет 350 миллионов долларов.
Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.
Также известно, что после уничтожения А-50У еще пять российских самолетов были отозваны с боевой работы.
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