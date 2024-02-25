Збиття літака А-50У. Світан прогнозує зміну ситуації на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Збиття літака А-50У. Світан прогнозує зміну ситуації на фронті

А-50У
Джерело:  24 канал

23 лютого Повітряні сили ЗСУ разом з ГУР знищили російський літак дального радіолокаційного виявлення А-50У. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, як після цього може змінитися ситуація на полі бою.

Втрата А-50У є серйозною проблемою для Росії

Як зазначає Роман Світан, наразі активно ширяться чутки про те, що разом з А-50 українські сили могли збити Іл-22.

Що важливо розуміти, літаки завжди "ходять" поруч, оскільки Іл-22 переважно керує наземними військами, а А-50 фактично є летючим радаром, який бачить на 600 км вглиб.

Коли ця пара разом у повітрі, то можна сказати, що це серйозна керуюча одиниця. Проте це такі "2 сараї з крилами", важкі транспортники, які дуже легко збиваються ракетами. Оптимальна дальність це 200 — 250 кілометрів. Це робоча дальність ракети С-200.

Роман Світан

Роман Світан

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі 

Роман Світан звертає увагу на те, що для армії РФ це дуже серйозна втрата.

Згідно з його даними, таких пар у країни-агресорски практично не лишилося. Ба більше, необхідно "зльотувати екіпажі".

Це приблизно те ж саме, якби ми, наприклад, потрапили HIMARS чи ATACMS в штаб армії. Тобто доволі таки серйозна втрата для росіян, — зазначає Роман Світан.

На переконання полковника ЗСУ в запасі, українські сили зможуть це побачити, спостерігаючи за наземними операціями з боку ворога.

Масштаби операційного впливу однозначно будуть зменшені.

Що важливо знати про збиття Україною російського літака А-50У

Для ліквідації ще однієї ворожої цілі ПС ЗСУ використали радянський ЗРК С-200.

У ГУР звертають увагу на те, що А-50У — це нова модернізована версія літака. За попередніми даними, його вартість сягає 350 мільйонів доларів.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Також відомо, що після знищення А-50У ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.

Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР та Повітряних сил є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС РФ, які виконували завдання поблизу н.п. Міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки".

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