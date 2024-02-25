Збиття літака А-50У. Світан прогнозує зміну ситуації на фронті

23 лютого Повітряні сили ЗСУ разом з ГУР знищили російський літак дального радіолокаційного виявлення А-50У. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, як після цього може змінитися ситуація на полі бою.
Втрата А-50У є серйозною проблемою для Росії
Як зазначає Роман Світан, наразі активно ширяться чутки про те, що разом з А-50 українські сили могли збити Іл-22.
Що важливо розуміти, літаки завжди "ходять" поруч, оскільки Іл-22 переважно керує наземними військами, а А-50 фактично є летючим радаром, який бачить на 600 км вглиб.
Роман Світан звертає увагу на те, що для армії РФ це дуже серйозна втрата.
Згідно з його даними, таких пар у країни-агресорски практично не лишилося. Ба більше, необхідно "зльотувати екіпажі".
На переконання полковника ЗСУ в запасі, українські сили зможуть це побачити, спостерігаючи за наземними операціями з боку ворога.
Масштаби операційного впливу однозначно будуть зменшені.
Що важливо знати про збиття Україною російського літака А-50У
Для ліквідації ще однієї ворожої цілі ПС ЗСУ використали радянський ЗРК С-200.
У ГУР звертають увагу на те, що А-50У — це нова модернізована версія літака. За попередніми даними, його вартість сягає 350 мільйонів доларів.
Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.
Також відомо, що після знищення А-50У ще 5 російських літаків були відкликані з бойової роботи.
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