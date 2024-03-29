Российские войска сами сбили свой Су-27 над Севастополем — ВМС ВСУ

Российская ПВО сбила собственный истребитель Су-27 над Севастополем 28 марта.
Россияне сбили свой самолет над Севастополем
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил избиение в эфире телемарафона.
Плетенчук отметил, что сам самолет "фактически уничтожен", а пилота спасли.
Падение самолета в Севастополе 28 марта
28 марта в Севастополе в Черном море упали военный самолет россиян. Пилот катапультировался.
Самолет вспыхнул после оглашения тревоги.
Ситуация в Черном море
Плетенчук рассказал, что во время прошедшей ракетной атаки российский флот не проявлял активности.
По его словам, пока в море вражеских кораблей нет, ситуация остается стабильной.
Относительно повреждения 24 марта разведывательного корабля "Иван Хурс" в Севастополе, Плетенчук сказал, что повреждена кормовая часть этого корабля, в результате чего он потерял свое оборудование.
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