Российские войска сами сбили свой Су-27 над Севастополем — ВМС ВСУ
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Российские войска сами сбили свой Су-27 над Севастополем — ВМС ВСУ

Су-27
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российская ПВО сбила собственный истребитель Су-27 над Севастополем 28 марта.

Россияне сбили свой самолет над Севастополем

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил избиение в эфире телемарафона.

Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ и что он был уничтожен своими силами. У них была тревога, была боевая готовность… У них была тревога, была боевая готовность. Сработал человеческий фактор — кто-то "очень хотел получить медаль" и не стал разбираться, чей это самолет.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер Военно-морских сил ВСУ

Плетенчук отметил, что сам самолет "фактически уничтожен", а пилота спасли.

Падение самолета в Севастополе 28 марта

28 марта в Севастополе в Черном море упали военный самолет россиян. Пилот катапультировался.

Самолет вспыхнул после оглашения тревоги.

Ситуация в Черном море

Плетенчук рассказал, что во время прошедшей ракетной атаки российский флот не проявлял активности.

Сегодня с утра был один кратковременный выход одного носителя крылатых ракет, субмарины. После чего она вернулась в пункт базирования, — сказал спикер.

По его словам, пока в море вражеских кораблей нет, ситуация остается стабильной.

Относительно повреждения 24 марта разведывательного корабля "Иван Хурс" в Севастополе, Плетенчук сказал, что повреждена кормовая часть этого корабля, в результате чего он потерял свое оборудование.

Всего в составе Черноморского флота было четыре единицы разведывательных кораблей. Два из них остались в Средиземноморье и оставалось два. Один из них — это "Иван Хурс". Он получил повреждение корма, где находилось оборудование для разведки. Соответственно, сейчас он небоеготов на неопределенное время.

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