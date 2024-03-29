Российские войска сами сбили свой Су-27 над Севастополем — ВМС ВСУ

Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ и что он был уничтожен своими силами. У них была тревога, была боевая готовность… У них была тревога, была боевая готовность. Сработал человеческий фактор — кто-то "очень хотел получить медаль" и не стал разбираться, чей это самолет.